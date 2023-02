Prywatny samolot, Turcja i wielkie pieniądze. Zaskakujące kulisy hitowego transferu

Blisko 90 mln funtów kosztował Chelsea transfer Mychajło Mudryka z Szachtara Donieck. Skrzydłowy, który podpisał z londyńczykami kontrakt do końca czerwca 2031 r., został trzecim najdroższym zawodnikiem w historii klubu. Więcej Chelsea zapłaciła jedynie za Enzo Fernandeza, który trafił na Stamford Bridge we wtorek, oraz za Romelu Lukaku.

Niewiele brakowało, by zimowym okienku transferowym Mudryk trafił do innego klubu z Londynu - Arsenalu. Kluby długo dyskutowały na temat przenosin Ukraińca, a sam zawodnik z zadowoleniem przyjął perspektywę transferu na Emirates Stadium, o czym dał znać na Instagramie.

Ale rozmowy Arsenalu z Szachtarem mocno się przeciągały. Strony nie mogły dojść do porozumienia, co postanowiła wykorzystać Chelsea. Amerykańscy właściciele klubu postanowili "przechwycić" piłkarza i zrobili to nietypowy, imponujący sposób. Kulisy transferu opisał "New York Times".

Jeden ze współwłaścicieli Chelsea - Behdad Eghbali - wziął tę sprawę w swoje ręce. Bez żandych rozmów z Szachtarem Amerykanin wsiadł w prywatny samolot i poleciał z Londynu do tureckiego Belek, gdzie zawodnicy ukraińskiego klubu przygotowywali się do rundy wiosennej.

Szalone kulisy transferu Mudryka do Chelsea

Prezes Szachtara - Serhij Pałkin - przebywał w hotelu, gdy otrzymał telefon od Eghbalego. "Jestem tu" - usłyszał Ukrainiec w słuchawce. "Co to znaczy, że tu jesteś?" - odpowiedział zdziwiony Pałkin, po czym Eghbali poinformował rozmówcę, że czeka na niego w innej części hotelu. Po szybkich rozmowach Szachtar zgodził się na sprzedaż swojej gwiazdy do Chelsea.

Co zdecydowało o sukcesie Chelsea? Przede wszystkim kwestia struktury płatności za Mudryka. Chociaż oba kluby proponowały Szachtarowi tę samą kwotę, to klub ze Stamford Bridge zobowiązał się uiścić ją w dwa lata, kiedy Arsenal proponował czas o dwa razy dłuższy.

"Pałkin wyszedł z rozmów pod wielkim wrażeniem. Chociaż nowi właściciele lubią być w blasku fleszy, to mają bardzo poważne i spójne plany wobec Chelsea. Przy okazji Eghbali nakreślił mu wizję klubu za kilka lat. Amerykanie chcą inwestować nie tylko w piłkarzy, ale też stadion i technologie. Za trzy-cztery lata Chelsea będzie innym, bardzo profesjonalnym klubem" - czytamy w "New York Times".

Mudryk zawodnikiem Szachtara był od 2016 r. Dwa lata później trafił do pierwszej drużyny. W tym sezonie Ukrainiec zagrał w 18 meczach, w których strzelił 10 goli i miał osiem asyst. Mudryk zadebiutował już w Chelsea. 21 stycznia Ukrainiec zagrał 35 minut w spotkaniu z Liverpoolem (0:0).