Kiwior szokuje sztab Arsenalu. Bije rekordy tuż po transferze. Wystarczył tydzień

W ostatnim oknie transferowym Jakub Kiwior przeniósł się z Spezii do Arsenalu, co kosztowało angielski klub 25 milionów euro. W ten sposób stał się jednym z najdrożej sprzedanych polskich piłkarzy w historii. - Wiem, że nie będzie tu łatwo, a jeśli otrzymam szansę, to muszę ją maksymalnie wykorzystać. To dla mnie coś wielkiego, że Arsenal był mną zainteresowany - powiedział po podpisaniu kontraktu

Obiecujące wejście Jakuba Kiwiora do Arsenalu. Pobił kilka rekordów na treningu

Polak po raz pierwszy oglądał nowych kolegów z trybun podczas ligowego meczu z Manchesterem United (3:2). Po jego zakończeniu udał się do szatni, gdzie został ciepło przywitany przez Ołeksandra Zinczenkę. - Jesteś jednym z nas - rzucił rozradowany Ukrainiec.

Kiwior na razie nie zadebiutował w nowym klubie, lecz po kilkunastu dniach i tak ma powody do zadowolenia. Jak informuje portal London World, na treningach udało mu się pobić kilka rekordów, m.in. w sprincie na krótkim dystansie, skoku dosiężnym czy sprincie z pozycji stojącej. "Już zaimponował kolegom z drużyny oraz sztabowi szkoleniowemu w London Conley (tam mieści się centrum treningowe Arsenalu - red.)" - czytamy.

Wcześniej za najszybszego zawodnika w zespole był uznawany Bukayo Saka, a w poprzednich latach do najlepszych zaliczali się także Kieran Tierney oraz Hector Bellerin (obecnie FC Barcelona). W 2015 roku Hiszpan przebiegł dystans 40 metrów w 4,41 sekundy, bijąc długoletni rekord Theo Walcotta.

Najbliższy mecz Arsenal zagra w sobotę 4 lutego o godzinie 13:30 czasu polskiego, jego przeciwnikiem będzie Everton.