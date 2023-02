Nagły zwrot akcji ws. Greenwooda. Prokuratura wycofała wszystkie zarzuty

Mason Greenwood w styczniu ubiegłego roku został oskarżony przez swoją byłą dziewczynę, Harriet Robson o napaść na tle seksualnym, stosowanie wobec niej przemocy, a nawet grożenie śmiercią. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych szereg materiałów, które miały świadczyć o winie zawodnika Manchesteru United. Natychmiast zareagowała policja, która aresztowała 21-latka.

Mason Greenwood uniewinniony. Klub na razie nie komentuje sprawy

Teraz po ponad roku okazało się, że Mason Greenwood nie będzie odpowiadał przed sądem za gwałt i napaść seksualną na swojej byłej partnerce.

- Biorąc pod uwagę duży rozgłos medialny tej sprawy, jest rzeczą sprawiedliwą, że dzielimy się wiadomością, że 21-letni mężczyzna, który został zatrzymany i oskarżony w związku z dochodzeniem wszczętym w styczniu 2022 roku, nie jest już zagrożony postępowaniem karnym - poinformowała nadinspektor Michaela Kerr z Greater Manchester Police.

Nie będą jednak zdradzane szczegóły sprawy.

- Zespół detektywów pozostawał w stałym kontakcie z zespołem prawnym, przekazując wszelkie aktualizacje notatki, a więc rozumie przesłanki umorzenia postępowania na tym etapie i że nie była to łatwa decyzja do podjęcia. Pomimo zainteresowania mediów i opinii publicznej tą sprawą, postanowiliśmy nie komentować jej bliżej - dodała Michaela Kerr.

Przyczyną umorzenia postępowania karnego było wycofanie się świadków.

- Mamy obowiązek ciągłego przyglądania się sprawie, ale doszło do wycofania się kluczowych świadków, a nowe materiały, które ujrzały światło dzienne, nie dawały podstaw do dalszego skazania. W tych okolicznościach mamy obowiązek umorzyć sprawę - wyjaśniła rzeczniczka CPS (Crown Prosecution Service).

Teraz kluczowe pytanie to - co dalej z karierą Greenwooda i czy wróci do gry. - Skontaktowaliśmy się z klubem, ale Manchester United nie skomentował sprawy - czytamy w "Sky Sports". Klub nie odniósł się też póki co do słów policji. Greenwood z Manchesterem United ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku.

Piłkarz od momentu zatrzymania nie zagrał w Manchesterze United. Jednokrotny reprezentant Anglii został zawieszony przez klub, ale to nie jedyne konsekwencje oskarżenia. Jego sponsor - firma odzieżowa Nike - najpierw zawiesiła, a później zerwała z nim umowę. Greenwood został też usunięty przez grę PES 2021, firmę EA Electronics z gry FIFA 22 oraz z popularnej gry piłkarskiej - Football Manager. Był też obiektem drwin ze strony kibiców.

- Bardzo ciekawa sprawa Masona Greenwooda. Słuchając nagrania jego dziewczyny, wydawało się, że się nie wywinie. A tu proszę - niewinny. Pytanie, co zrobi z nim MU. Wciąż wielki talent, wciąż duży potencjał na poważne granie. Do odbudowy? - napisał na Twitterze Jarosław Koliński, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Mason Greenwood zagrał dla Manchesteru United w 129 spotkaniach. Zdobył 35 bramek i miał 12 asyst.

Manchester United po 20. kolejkach ma 39 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Ma jedenaście punktów straty do prowadzącego Arsenalu i jeden mecz rozegrany więcej.