Anonio Conte w szpitalu. Będzie musiał przejść pilną operację

Antonio Conte przejął Tottenham w listopadzie 2021 roku. Początkowo zespół grał dobrze, odrobił straty i awansował do Ligi Mistrzów. W tym sezonie nie gra aż tak dobrze i zdaniem włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio trener ma pożegnać się z zespołem najpóźniej po zakończeniu rozgrywek.

Antonio Conte będzie musiał przejść operację

Jednak to nie kwestie zawodowe są obecnie największym zmartwieniem szkoleniowca. Jak poinformował oficjalny profil Tottenhamu na Twitterze, Włoch trafił do szpitala. "W związku z rozpoznaniem zapalenia pęcherzyka żółciowego, dziś przejdzie operację usunięcia go i wróci po okresie rekonwalescencji" - napisano w oświadczeniu. Dodano również, że "wszyscy w klubie życzą mu dobrze".

Antonio Conte opuści hitowe niedzielne starcie z Manchesterem City. Trener powinien jednak wrócić do pełnej sprawności do czasu spotkania z Leicester City 11 lutego. Jego podopiecznych w tym czasie prowadzić będzie ktoś z dwójki Ryan Mason lub Cristian Stellini. Pierwszy z nich był w 2021 roku tymczasowym szkoleniowcem Tottenhamu.

Antonio Conte w tym sezonie sporo narzekał na właściciela klubu, który nie chciał zgodzić się na wzmocnienia, które proponował Włoch. - Bardzo dobrze pamiętam, jak latem ludzie mówili, że Tottenham walczy o tytuł. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że patrzenie na takie rzeczy było szaleństwem. Żeby stać się drużyną, która jest gotowa coś wygrać, potrzebujesz silnej bazy. Oznacza to 13-15 silnych, wysokiej jakości zawodników, a także młodych piłkarzy, którzy będą się rozwijać - powiedział na początku roku Conte cytowany przez "The Athletic".

Tottenham aktualnie zajmuje piątą pozycję w lidze z dorobkiem 36 punktów. Do czwartego Manchesteru United traci trzy punkty, ale ekipa Erika Ten Haga rozegrała jeden mecz mniej. W poprzedniej kolejce Premier League piłkarze Antonio Conte pokonali na wyjeździe Fulham 1:0.