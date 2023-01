Niespodziewany transfer w ostatni dzień okienka? Mistrz Europy może odejść z Chelsea

Najciekawszym transferem w ostatnim dniu okienka transferowego może być przejście Enzo Fernandeza z Benfiki do Chelsea. W poniedziałek londyńczycy złożyli ofertę wartą około 130 mln euro i wciąż czekają na odpowiedź ze strony portugalskiego klubu.

Jeśli mistrz świata przejdzie na Stamford Bridge, w zachodnim Londynie rozpocznie się czystka w składzie. Bardzo możliwe, że jeszcze we wtorek z Chelsea do PSG odejdzie Hakim Ziyech, a Arsenal sprowadzi Jorginho.

Szczególnie zaskakujący byłby drugi z transferów. Mikel Arteta wciąż szuka pomocnika, a numerem jeden na liście jego życzeń jest zawodnik Brighton - Moises Caicedo. Transfer 21-latka nie będzie jednak prostą sprawą. Chociaż on sam chce odejść z obecnego klubu, to ten nie godzi się na to i stawia zaporową cenę.

Arsenal chce Jorginho

Jeśli Arsenal zrezygnuje z kupna Caicedo latem, może zwrócić się w stronę Jorginho, o czym w poniedziałek wieczorem poinformowały angielskie media. Włoch latem opuści Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Dla klubu ze Stamford Bridge to absolutnie ostatnia szansa, by zarobić na pomocniku jakiekolwiek pieniądze.

I to właśnie kwota transferu może stanąć tu na przeszkodzie. Chociaż za kilka miesięcy Jorginho będzie do wzięcia za darmo, Chelsea oczekiwałaby od Arsenalu "poważnych pieniędzy", by pozwolić mu na odejście już teraz i to do lokalnego rywala.

Jorginho trafił do Chelsea latem 2018 r. za 50 mln funtów z Napoli. W ciągu blisko pięciu lat gry na Stamford Bridge Włoch wygrał z klubem m.in. Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy. 32-latek to także mistrz Europy z 2021 r. W obecnym sezonie zagrał w 25 meczach, strzelił trzy gole.