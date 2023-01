Ten Hag wywiera presję na władzach Manchesteru United. Chce transferów. "Musisz"

Manchester United znajduje się w czołówce Premier League. Zespół prowadzony przez Erika ten Haga zajmuje czwarte miejsce z 39 punktami i traci jedenaście punktów do prowadzącego Arsenalu. Ostatnie dwa mecze Man United w lidze to remis 1:1 z Crystal Palace i porażka 2:3 w hitowym starciu z Arsenalem.

Erik ten Hag pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Manchesteru United z Reading w czwartej rundzie FA Cup. Trener odniósł się do małej aktywności klubu na rynku transferowym i przedstawił swoje stanowisko. Wygląda na to, że chciałby jeszcze zimą zobaczyć w drużynie nowe twarze. - Gdyby pojawiła się opcja wzmocnienia składu w najbliższych dniach, to chciałbym z niej skorzystać. Ale to nie zależy tylko ode mnie. Podejście klubu powinno wyglądać tak, że jeśli możesz się wzmocnić, to musisz wykorzystać szansę. Rozglądam się za piłkarzami, którzy pasują do profilu, wskazanego przeze mnie - powiedział.

Do tej pory jedynymi ruchami Manchesteru United w zimowym oknie transferowym były wypożyczenia, odpowiednio Wouta Weghorsta z Burnley oraz Jacka Butlanda z Crystal Palace. Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że Manchester United interesuje się dwoma napastnikami - Victorem Osimhenem z Napoli oraz Harrym Kane'em z Tottenhamu. Takie rozwiązania jednak raczej są rozważane przez Anglików w kontekście letniego okna transferowego.

Erik ten Hag odniósł się też do roli Harry'ego Maguire'a, który w ostatnich meczach znajdował się niżej w hierarchii środkowych obrońców nawet od Luke'a Shawa, czyli nominalnego lewego obrońcy. - Harry musi walczyć o swoją pozycję, bo sytuacja może szybko ulec zmianie. Wszystko jest w jego rękach, widzę że robi postępy. Maguire grałby więcej po mundialu, ale zachorował. Kiedy już wrócił, byliśmy w trakcie dobrej serii i wiedział, że musi czekać na swoją szansę. Takie są zasady - dodał ten Hag.