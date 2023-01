Kulisy największego polskiego transferu okienka. Gigantyczny przeskok

Murowane schody w centrum Spezii. Jakub Kiwior stopień po stopniu zmierza ku górze, nagle robi krok do tyłu i po chwili znów idzie dalej. To symboliczne streszczenie jego kariery uwiecznione telefonem jednego z jego agentów. Gdyby dzisiaj dograć ciąg dalszy, środkowy obrońca musiałby przeskoczyć o trzy stopnie niemal na sam szczyt. A może i tak nie oddałoby to różnicy dzielącej przeciętny zespół z Serie A i lidera Premier League, do którego trafił.

Kiwior stawia największy krok w karierze. "Najlepsze mecze grał z wielkimi"

To najbardziej ekscytujący polski transfer w zimowym okienku: 25 milionów euro, 2,5 mln euro za rok gry, przejście ze Spezii do Arsenalu, które niemal do końca udało się utrzymać w tajemnicy. Wcześniej dało się usłyszeć plotki łączące Kiwiora z Juventusem i Milanem, Borussią Dortmund i RB Lipsk czy nawet pół roku temu - z West Hamem United. Ale o zainteresowaniu Arsenalu, sensacyjnego lidera Premier League, który rzucił wyzwanie Manchesterowi City i tuż za półmetkiem sezonu ma nad nim pięć punktów przewagi, było cicho. Negocjacje rozpoczęły się pod koniec 2022 roku. Z Kiwiorem rozmawiał dyrektor sportowy, a później Mikel Arteta, trener i projektant nowego Arsenalu, w którym rówieśnicy 22-letniego Kiwiora odgrywają kluczowe role: William Saliba w obronie, a Bukayo Saka i Eddie Nketiah w ataku. Kapitanem jest 24-letni Martin Odegaard.

- Arsenal nie podejmuje decyzji na bazie jednego meczu czy emocji, tylko słynie z długotrwałej obserwacji - mówi Sport.pl Paweł Zimończyk z agencji Fair Sport, reprezentującej Kiwiora. - Mam wrażenie, że jeszcze za czasów Tomasza Pasiecznego, który był wtedy skautem Arsenalu, Kiwior był monitorowany, gdy grał w reprezentacjach młodzieżowych. Nie mówię, że to miało jakiś wpływ teraz, ale historia obserwacji i znajomości Kiwiora zaskoczyła mnie na pierwszym spotkaniu w Londynie. Mundial w całej tej transferowej historii był taką wisienką na torcie - tłumaczy.

- Pierwszy kontakt z ich strony był od Edu Gaspara, dyrektora sportowego. Przez ostatnie dni, gdy byłem w Londynie, zobaczyłem jednak, jak to wygląda i widzę, że dyrektor z głównym trenerem mocno współpracują niemal na każdym polu. Kilka dni po osobistym spotkaniu z Gasparem w Londynie, Mikel Arteta włączył się w te rozmowy i omawiał, jak widzi pozycję i funkcjonowanie Kuby w drużynie - wyjaśnia.

To była rozmowa wideo. Pełna szczegółów. Arteta zrobił na Polaku bardzo dobre wrażenie, bo nie dość, że dużo o nim wiedział, to przedstawił też przejrzysty plan, jak chce wykorzystać jego największe zalety: lewonożność, dobrą technikę, szybkość i umiejętność rozgrywania, którą dodatkowo poprawił, grając większość poprzedniego sezonu jako defensywny pomocnik. Wszechstronność jest szczególnie ważna, bo Arsenal w pucharach czasem zmienia ustawienie na takie z trzema stoperami, a w podstawowym systemie (4-3-3) Ołeksandr Zinczenko bardzo często przechodzi do środka pola i wówczas część pozostawionych przez niego obowiązków na lewej stronie obrony przejmuje stoper. Dlatego Arsenal rozglądał się za kimś takim, jak Kiwior - wszechstronnym, rozwojowym, ale już otrzaskanym na wysokim poziomie. Niespełna 23-letni reprezentant Polski zagrał 39 meczów w Serie A i wystąpił we wszystkich czterech meczach na mistrzostwach świata. Arteta był szczery - nie obiecywał cudów, nie dał gwarancji gry, ale czuć było, że wierzy w Kiwiora i bardzo go chce w swoim zespole.

- Zapewnień, że Kuba będzie grał, nikt nigdy nie da. Ważne jest podejście Kuby do tej rywalizacji. On wie, jak wykorzystać swoje szanse. W Arsenalu od pierwszego dnia kapitalnie przyjęli go do swej wielkiej rodziny i w takiej atmosferze ta rywalizacja jest na zdrowych zasadach - mówi Zimończyk. - Jeśli wszystkie strony by się uparły, to transfer Jakuba do dobrego klubu można było zrealizować już latem. Powiedzmy, że chodziło o solidne drużyny z pięciu najlepszych lig i czołowe włoskie. Kuba do mundialu chciał jednak zostać w Spezii, bo tam miał zbudowaną pozycję i regularnie grał. Te transferowe tematy nie były nawet podejmowane. Można powiedzieć, że wyszło na jego. Cztery mecze na mundialu w jego wieku na pewno były solidnym doświadczeniem. Dla mnie jednak on prezentował się znakomicie w tych najtrudniejszych meczach w Serie A. Starcie z Napoli, przegrane dopiero w końcówce 0:1, to był jego najlepszy mecz, jaki widziałem. Niemal w pojedynkę zatrzymywał w nim rywali. Również w starciu z Juventusem zgasił Dusana Vlahovicia. Jeśli ktoś miał przy Kiwiorze i tym transferze wątpliwości, że Spezia była małym klubem, to trzeba podkreślić, że on te najlepsze mecze rozgrywał właśnie na największych stadionach - zauważa agent.

Arsenal jak rozpędzony pociąg. O minuty w Premier League będzie trudno

W kadrze lidera Premier League było dotychczas tylko czterech środkowych obrońców - podstawowi, czyli Saliba i Gabriel, ich zmiennik - Rob Holding i przekwalifikowany na prawą obronę Ben White, który radzi sobie na tej pozycji tak dobrze, że może prędko nie wrócić na środek obrony. Gra w lidze, Lidze Europy i krajowych pucharach (z Carabao Arsenal już odpadł, a w piątek zmierzy się w Pucharze Anglii z Manchesterem City), jest wymagająca i wymaga rotacji. Arteta do tej pory nie miał alternatywy dla lewonożnego Gabriela.

O minuty w Premire League, choć Gabriel i Saliba czasem popełniają indywidualne błędy, będzie Kiwiorowi trudno. Arteta niemal co mecz wystawia tę samą jedenastkę. Nie zmienia nikogo, jeśli nie jest do tego zmuszony - tym bardziej na tak newralgicznej pozycji, jak środek obrony. Wystarczy spojrzeć na liczby: Saliba i Gabriel rozegrali w lidze już po 1700 minut, a Holding uzbierał ich w tym sezonie zaledwie 13 - pięć razy wchodził na mniej niż trzy minuty, gdy Arsenal bronił prowadzenia i w samej końcówce potrzebował dodatkowego wysokiego zawodnika. Znacznie więcej - 514 minut w sześciu meczach - rozegrał w Lidze Europy. Z Kiwiorem może być podobnie. Arsenal skupia się na lidze, licząc na historyczne osiągnięcie. Gra zespołu i wyniki są tak dobre, że pierwotny cel - awans do Champions League - trzeba było zmieniać na bardziej ambitny, czyli mistrzostwo Anglii.

- Podkreśliłbym panującą tam rodzinną atmosferę. Hasło "Welcome to the family" nie jest tylko pustym hasłem. Od Paula Irwina, który zajmuje się zawodnikami, przez wiceprezesa, czy prezesa i Edu Gaspara, za którego chce się walczyć, wszyscy mają do siebie wiele szacunku i są niezwykle serdeczni. Myślę, że Kuba czuje się tam dobrze i dostaje dużą pomoc, nawet w sprawach bardziej prywatnych, choćby związanych z zakwaterowaniem. Jest teraz na etapie szukania mieszkania. Pomysł jest taki, by było ono gdzieś bliżej obiektów treningowych klubu, bo to tam będzie spędzał najwięcej czasu - mówi Zimończyk.

Kiwiora czeka największy przeskok w karierze. Nawet różnica między ligą słowacką i Żyliną a Spezią i grą w Serie A nie była tak duża. Dotychczas Polak szedł przez karierę małymi kroczkami - Anderlecht, Zeleziarne Podbrezova, Żylina i Spezia. Ale oferta Arsenalu była nie do odrzucenia: zadowoliła Spezię i Kiwiora, który otrzymał solidną podwyżkę i zawsze marzył o grze w Anglii. Co ważne - wchodzi ze zespołu niezwykle rozpędzonego, w którym niemal każdy piłkarz jest w dobrej formie, a wielu z nich - Saka, Martinelli, Odegaard, Zinczenko, White czy Saliba - przekracza przedsezonowe oczekiwania i gra najlepszą piłkę w życiu. Zespół ciągnie jednostki. Nketiah, który zaczynał sezon jako rezerwowy napastnik, w listopadzie zastąpił kontuzjowanego Gabriela Jesusa i spisuje się świetnie. Jego dwa gole pozwoliły pokonać Manchester United. Żaden z wchodzących do zespołu zawodników nie zawodzi w oczywisty sposób. To dowód nie tylko na dobrą politykę transferową Arsenalu i wprawę jego skautów, ale też na umiejętności Arterty i dobrą formę jego drużyny. Łatwiej wejść i dobrze zaprezentować się w nowym otoczeniu, gdy cały zespół jest na fali.

Spełnia się marzenie Kiwiora. Tata chodzi dumny po Tychach

- My te transfery przeżywamy jak członkowie rodzin piłkarzy - uśmiecha się Zimończyk. - Zresztą staramy się, by w naszych relacjach była właśnie taka rodzinna atmosfera. Pewnie tata Kuby też nie spał od wielu dni, ale jak zobaczył syna w koszulce Arsenalu, to po Tychach teraz chodzi dumny.

- Przylot rodziców Kuby do Włoch, przed wylotem na wszystkie testy medyczne, był bardzo wielką pomocą i niespodzianką. Kuba o niczym nie wiedział, a okazało się, że do Londynu będzie mogła z nim lecieć jego narzeczona Klaudia. Rodzice zajęli się ich pieskiem Szarlotką.

- Tata od dziecka był takim pierwszym trenerem Kuby, a potem jego wiernym kibicem, zawsze stał u jego boku. Zresztą bardzo się poświęcił, bo na 2,5 roku wyjechał z synem do Brukseli, gdzie 16-letni Kuba rozpoczął treningi. Jego mama została wtedy z drugim synem Kamilem w Tychach. Również jak Kuba grał na Słowacji, to pan Piotr jeździł na niemal wszystkie jego mecze. Z Tychów do Żyliny, czy innych słowackich miast nie było przecież daleko. Myślę, że ten podpis kontraktu z Arsenalem był dla nich wszystkich nagrodą za ten trudny czas. Zresztą myślę, że najpóźniej 15 lutego rodzina odwiedzi Jakuba w Londynie, bo on ma wtedy urodziny. Tak się składa, że to też dzień ligowego meczu z Manchesterem City - mówi Zimończyk.