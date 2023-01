Kiwior już trenuje z Arsenalem. Debiut marzenie z Manchesterem City?

To byłoby dla niego wielkie wydarzenie, choć jeszcze do końca nie opadły emocje związane z jego transferem do lidera Premier League. Jakub Kiwior odbył w środę pierwszy trening z Arsenalem. Zdaniem jego menedżera fizycznie jest gotowy do gry, nawet w najbliższym meczu.

"Gotowość do gry od pierwszego dnia"

Po tym, jak w poniedziałek Arsenal oficjalnie potwierdził transfer Jakuba Kiwiora, zawodnik przez formalności nie mógł jeszcze brać udziału w treningu z zespołem. Ćwiczył indywidualnie. Wtorek był dniem wolnym, ale w środę napłynęły do nas dobre informacje. Polak odbył pierwszy trening z nowymi kolegami, a jego umiejętności na konferencji prasowej chwalił trener drużyny Mikel Arteta.

- Jakub pełni różne role i jest zawodnikiem wszechstronnym, który na pewno wzmocni drużynę - zapewnił Hiszpan.

Czy wzmocni ją już w piątek, kiedy to Arsenal zagra prestiżowy mecz FA Cup z Manchesterem City?

- Po brexicie więcej jest wymogów formalnych, które zajęły cały początek tygodnia, ale w końcu wszystko, wraz z pozwoleniem na prace wydaje się dopięte. Kuba swą gotowość do gry wykazuje już od pierwszego dnia po przylocie do Londynu. Mam nadzieję, że jeśli te formalności są już zatwierdzone, to on w szerokiej kadrze na mecz z Manchesterem City się znajdzie. Fajnie jakby mógł od razu poczuć atmosferę FA Cup i klimat wyjazdu do Manchesteru - przekazał nam Paweł Zimończyk, jeden z właścicieli agencji FairSport International reprezentującej zawodnika.

Czy Arteta, jeśli będzie taka możliwość od razu rzuci Kiwiora na głęboką wodę? Przypomnijmy, że szkoleniowiec, bardzo szybko dał zadebiutować sprowadzonemu niedawno Leandro Trossardowi. Kilka dni po przybyciu Belga do klubu, wpuścił go na ostatnie minuty ligowej konfrontacji z Manchesterem United (3:2).

Jak usłyszeliśmy, to czy Kiwior będzie wpisany do szerokiego składu na City, okaże się w czwartek.

Wielki transfer z udziałem Kiwiora stał się faktem kilka dni temu. Spezia doszła do porozumienia z Arsenalem i sprzedała Polaka za 25 milionów euro, co oznaczało rekord transferowy dla klubu z Ligurii. Kontrakt Polaka obowiązuje do czerwca 2028 roku.