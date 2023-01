Wyleciał z boiska, a chwilę później został "pozdrowiony". To musiało zaboleć [WIDEO]

W ostatni wtorek rozpoczęła się rywalizacja w ramach półfinałów Pucharu Ligi Angielskiej, w pierwszym spotkaniu Southampton podejmowało u siebie Newcastle. Faworytem byli goście, którzy aktualnie są na trzeciej pozycji w tabeli Premier League, gospodarze zajmują 20., czyli ostatnie miejsce.

Spięcie piłkarzy w meczu Newcastle - Southampton w Pucharze Ligi. Jacob Murphy zakpił z Duje Calety-Cara

W pierwszej połowie przewagę miało Newcastle, które dłużej utrzymywało się przy piłce i stworzyło kilka dobrych sytuacji do zdobycia bramki. Co prawda gola strzelił Joelinton, ale ze względu na zagranie ręką sędzia musiał go anulować. W efekcie do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

Kilka minut po rozpoczęciu drugiej części świetną okazję na gola zmarnował Joelinton, który z kilku metrów fatalnie przestrzelił. Brazylijczyk zrehabilitował się w 73. minucie, gdy trafił głową po dośrodkowaniu Alexandra Isaka. Sytuacja Southampton pogorszyła się w 86. minucie, wtedy drugą żółtą kartkę otrzymał środkowy obrońca Duje Caleta-Car. Gdy schodził z boiska, Jacob Murphy, napastnik rywali, zaczął ironicznie machać mu na pożegnanie. Caleta-Car rzucił kilka słów w jego stronę, a po chwili udał się w kierunku szatni.

W 88. minucie w drużynie Southampton na boisku pojawił się Jan Bednarek, był to jego pierwszy występ po powrocie z wypożyczenia do Aston Villi. Ostatecznie Newcastle wygrało 1:0, dzięki czemu jest w bardzo korzystniej sytuacji przed rewanżem, który rozegra na własnym boisku. Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia.

W drugim półfinale Pucharu Ligi Angielskiej zmierzą się Manchester United oraz Nottingham Forest. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w środę 25 stycznia o godzinie 21:00.