Mistrz świata zrezygnuje z transferu do Chelsea, ale pod jednym warunkiem

Chelsea niemal od samego końca mundialu w Katarze stara się o pozyskanie Enzo Fernandeza. Cenę z pewnością podbijał fakt, że młody pomocnik Benfiki Lizbona i reprezentant Argentyny został wybrany Najlepszym Młodym Piłkarzem mistrzostw świata, a z kadrą sięgnął również po złoty medal. Do tej pory piłkarz jednak nie zmienił barw klubowych. Wiele wskazuje, że tej zimy to się nie zmieni.

Enzo Fernandez zostanie w Benfice i nie odejdzie do Chelsea. Klub "musi" mu tylko za to zapłacić

Niedawno piłkarz zasugerował lojalność wobec obecnego pracodawcy. Benfica wygrała 2:0 z Varzim w 1/8 finału krajowego pucharu. Drugą z bramek dla zespołu prowadzonego przez Rogera Schmidta zdobył właśnie Fernandez. Po tym trafieniu Argentyńczyk wskazał palcem na herb klubu na koszulce, później na murawę i ponownie na siebie. Miało to oznaczać "zostaję".

Okazuje się, że to nie takie proste. Zdaniem meksykańskiego dziennika "Record", Enzo Fernandez w zamian za lojalność ma oczekiwać od Benfiki dodatkowej premii w wysokości 2 mln euro. Klub jest niechętny do tego rodzaju nagradzania pomocnika, co rzekomo mogło zachęcić go do odejścia. Wobec tego wydaje się, że gest z pucharowego starcia mógł mieć właśnie na celu, wymuszenie dodatkowych pieniędzy. Stosunki Benfiki z piłkarzem po mundialu są dość skomplikowane.

Argentyńczyk został ukarany grzywną za wyjazd do Buenos Aires na sylwestra bez zgody klubu, co bardzo mu się nie spodobało. Pomocnika w Lizbonie pewnie już by nie było, ale Portugalczycy nie dogadali się z Chelsea. Angielski zespół był skłonny zapłacić 120 milionów euro z klauzuli wpisanej w kontrakt piłkarza, ale płatności zamierzali dokonać w trzech ratach, na co nie zgodziła się Benfica, która zawsze żądała jednorazowego przelewu.

Chelsea nie poddała się i wróciła do nowej ofensywy, by sprowadzić Argentyńczyka. Tym razem próbowano zbić cenę, dorzucając do transakcji piłkarzy, którzy mieliby powędrować z Londynu do Lizbony. Mowa o Hakimie Ziyechu, Datro Fofanie i Andreyu Santosie. Benfica pozostała stanowcza i nadal domagała się opłacenia klauzuli i jednorazowej płatności. Temat na razie upadł.

- To brak szacunku do nas wszystkich, do Benfiki. Doprowadzają zawodnika do szału. Udają, że chcą zapłacić klauzulę, a potem chcą negocjować. Próbowali go skusić, ale wiedzą, że mogą go mieć tylko wtedy, gdy zapłacą klauzulę. O Enzo to wszystko, co powiem i nie zamierzam odpowiadać na więcej pytań w tej sprawie - mówił z kolei Roger Schmidt przed meczem Portimonense.

Chelsea w tym sezonie Premier League radzi sobie bardzo kiepsko. Zespół Grahama Pottera jest dopiero dziesiąty w ligowej tabeli, a po 20 kolejkach, ma na koncie tylko 29 punktów. Najbardziej w tym zespole zawodzi skuteczność, o czym świadczą ledwo 22 strzelone gole.