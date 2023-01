Erling Haaland "Piłkarzem Roku". Kolejne wyróżnienie dla gracza Manchesteru City

Erling Haaland trafił do Manchesteru City latem 2022 roku. Piłkarz, który opuścił Borussię Dortmund za 60 mln euro z miejsca stał się gwiazdą Premier League. Norweg strzelił już 25 goli w lidze i jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji strzelców. Drugiego Harry'ego Kane'a wyprzedza aż o osiem trafień. Napastnik zdobył więcej bramek niż cały zespół Chelsea (22 gole w 20 spotkaniach). Nic dziwnego, że to w jego ręce powędrowała kolejna nagroda.

Erling Haaland piłkarzem roku w Norwegii

Haaland dzięki świetnym występom w 2022 roku został wyróżniony przez Norweski Związek Piłki Nożnej. Napastnik Manchesteru City zdobył tytuł "Piłkarza Roku" w Norwegii. Był to jego trzeci triumf w tym plebiscycie z rzędu. Największym konkurentem w tej kategorii był dla niego pomocnik Arsenalu Martin Odegaard.

- Oczywiście wspaniale jest ponownie wygrać w tym roku. To pokazuje, że robię coś dobrze. Przede wszystkim chce podziękować fizjoterapeutom, którzy pracują ze mną na co dzień i poświęcają niezliczone godziny, zwłaszcza w Manchesterze - powiedział były zawodnik Borussii Dortmund w filmie opublikowanym przez norweską federację. Norwedzy wybrali również najlepszą zawodniczkę. Nagrodę otrzymała 28-letnia Guro Reiten z Chelsea. Dla piłkarki było to pierwsze tego rodzaju wyróżnienie w karierze.

Erling Haaland jest na tyle podziwiany w swoim kraju, że na początku roku jego słynną celebrację po bramkach powtórzył inny znany Norweg. Halvor Egner Granerud po skoku kończącym decydującą serię usiadł na zeskoku w pozycji kwiatu lotosu. 26-letni skoczek wykonał w ten sposób ukłon w kierunku piłkarza po Turnieju Czterech Skoczni, gdzie zajął pierwsze miejsce

- Dwa lata temu byłem w Garmisch-Partenkirchen w dobrej formie. Pomyślałem wtedy, by świętować jak Haaland, który był wtedy królem w Niemczech. Zajęłam jednak drugą pozycję, więc musiałem czekać na taką celebrację - powiedział Granerud w rozmowie z "Vg.no".

Haaland do 25 goli w samej Premier League dorzucił do tego trzy asysty. Piłkarz był skuteczny także w fazie grupowej Ligi Mistrzów, tam w czterech spotkaniach zdobył pięć bramek. Jego Manchester City zajmuje obecnie drugie miejsce w lidze angielskiej. Liderem z dorobkiem 50 punktów jest Arsenal, drużyna Norwega traci do niego pięć punktów.