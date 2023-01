Mamy już pudło roku? Co za wpadka piłkarza Newcastle. Tylko spuścił głowę [WIDEO]

Puchar Ligi Angielskiej wkroczył w decydującą fazę. We wtorek, 24 stycznia rozegrano pierwsze spotkanie półfinałowe pomiędzy Newcastle United i Southampton. Faworytem była pierwsza z drużyn. Ostatecznie piłkarze Eddiego Howe'a triumfowali 1:0, ale rywale nie zamierzali się poddawać i również stworzyli kilka groźnych akcji. Bohaterem spotkania został Joelinton, zdobywca jedynej bramki. Po drodze zaliczył jednak kosmiczne pudło.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Joelinton pokazał, jak nie należy strzelać. Wymownie spuścił głowę

Lepiej spotkanie rozpoczęli zawodnicy Newcastle. Wywierali presję i stwarzali zagrożenie pod bramką rywali. Szczególnie błyszczał Joelinton. Pomocnik trafił nawet do siatki w pierwszej połowie, ale sędzia Stuart Attwell słusznie dopatrzył się zagrania ręką.

Agent Kiwiora odsłania kulisy transferu do Arsenalu. Arteta ma plan na Polaka

W drugiej odsłonie rywalizacji piłkarze Newcastle znów atakowali, ale na potęgę marnowali okazje. Najlepiej świadczy o tym akcja z 53. minuty. Sven Botman podał w pole karne do niepilnowanego Joelintona. Piłka odbiła się jeszcze po rykoszecie od jednego z zawodników Southampton i wpadła prosto pod nogi Brazylijczyka. Ten z bliskiej odległości fatalnie spudłował i strzelił wysoko nad poprzeczką.

Joelinton był zażenowany pomyłką. Wymownie spuścił głowę w dół. Z kolei radości nie kryli kibice Southampton, którzy zaczęli świętować pudło rywala. Brazylijczyk nie rozpamiętywał długo straconej akcji i już w 73. minucie dopiął swego. Tym razem po niskim dośrodkowaniu Alexandra Isaka strzelił gola, który okazał się kluczowy dla dalszych losów rywalizacji.

W ostatnim czasie o Joelintonie było głośno. W połowie stycznia został zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Przed sądem ma stawić się 26 stycznia. Kibice nawiązali do tego incydentu także przy okazji pudła Brazylijczyka w meczu z Southampton. Pod wideo, na którym zarejestrowano nieudany strzał, pojawiło się mnóstwo komentarzy, jakoby piłkarz był pijany także na boisku.

Pierwszy z dwóch meczów półfinałowych pomiędzy Newcastle a Southampton zakończył się wynikiem 1:0. W końcówce szanse na wyrównanie mieli jeszcze piłkarze Nathana Jones'a, ale po weryfikacji VAR sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Na boisku w ostatnich minutach pojawił się również Jan Bednarek. Polak skrócił wypożyczenie do Aston Villi i wrócił do macierzystego klubu, by wzmocnić defensywę. Southampton skomplikowało sobie sytuację nie tylko w Pucharze Ligi Angielskiej, ale również w Premier League. Znajdują się na ostatnim, 20. miejscu z dorobkiem 15 punktów. Do bezpiecznej strefy tracą zaledwie dwa punkty.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

UEFA ma dość transferów Chelsea. Koniec z kombinowaniem

Mecz rewanżowy pomiędzy Newcastle i Southampton odbędzie się we wtorek 31 stycznia. Początek o godzinie 21:00. Natomiast w drugim półfinale zmierzą się Manchester United z Nottingham Forest.