Agent Kiwiora odsłania kulisy transferu do Arsenalu. Arteta ma plan na Polaka

Publikujdzień później oficjalnie został zawodnikiem lidera Premier League. "Kanonierzy" za 22-letniego reprezentanta Polski zapłacili Spezii 25 milionów euro. Kulisy tej transakcji oraz jaka przyszłość czeka Kiwiora, w rozmowie ze "sport.tvp.pl" zdradził Paweł Zimończyk, właściciel agencji FairSport International reprezentującej zawodnika.

"Arsenalowi się nie odmawia"

Zimończyk przyznał, że zainteresowanie Polakiem było spore już od kilku miesięcy, ale wówczas priorytetem dla środkowego obrońcy był mundial. Natomiast temat Arsenalu pojawił się podczas świąt, więc rozmowy między wszystkimi stronami trwały mniej więcej miesiąc.

- Po mundialu wiedzieliśmy, że są opcje, niektóre łączone były z tym, że Kuba miałby trafić do danego klubu latem, a wiosnę spędzić jeszcze na wypożyczeniu w Spezii. Natomiast umówmy się, jeśli przychodzi taki klub jak Arsenal, to się nie odmawia. Docenialiśmy możliwość rozmowy z trenerem Mikelem Artetą, którego uważam za jednego z trzech najlepszych szkoleniowców na świecie, czy dyrektorem sportowym Edu Gasparem, o którym mogę powiedzieć podobnie. O taką szansę trzeba było walczyć i zrobić wszystko, aby ona nie uciekła - wyznał agent piłkarza dla "sport.tvp.pl".

Jakub Kiwior jest przedstawiany jako zawodnik bardzo uniwersalny. W swojej karierze grał już na lewej obronie czy jako defensywny pomocnik, choć jego naturalną pozycją jest środek defensywy. To również w tej roli najchętniej widziałby go Mikel Arteta, szkoleniowiec lidera Premier League. - Kuba widziany jest jako środkowy obrońca, z natury tego, że jest lewonożny, to oczywiście z lewej strony. Trener Arteta przekazał swoje pomysły i ewentualnie wykorzystanie jego silnych stron, ale niech to już zostanie między nim a piłkarzem. Widzę, że pojawiają się w przestrzeni spekulacje dotyczące uniwersalności Kuby, ale głównym pomysłem jest to, żeby grał w Arsenalu jako środkowy obrońca - mówi Zimończyk. Los przesunięcia na bok defensywy spotkał innego stopera, który półtora roku temu trafił na Emirates Stadium. Mowa o Benie White'cie, który jest pierwszym wyborem u hiszpańskiego szkoleniowca na tej pozycji.

Zainteresowanie uznanymi markami było prawdziwe

Arsenal to jednak nie był jedyny klub zainteresowany Kiwiorem. Polskie i światowe media donosiły o potencjalnych transferze wewnątrz włoskiego rynku - do Milanu czy Juventusu. - Było dużo prawdy, jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony wielkich klubów. Nie jest moją rolą mówić, jakie to były drużyny i jak daleko to było posunięte. Wydaje mi się, że szybciej czy później Kuba trafiłby do zespołu, który w każdym sezonie ma szansę grać w Lidze Mistrzów. Nie ukrywamy, że chcieliśmy, żeby to był taki klub. Jeśli przychodzi do ciebie Arsenal z jasnym projektem i wspaniałym otoczeniem wokół, to się nie odmawia - twierdzi agent 22-latka, który dziewięciokrotnie zagrał już w seniorskiej reprezentacji Polski.

Kiwior z Arsenalem podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku. Bardzo szybko może cieszyć się ze swojego pierwszego trofeum, gdyż "Kanonierzy" są liderem Premier League z pięciopunktową przewagą nad drugim Manchesterem City. Ponadto mają rozegrane jedno spotkanie mniej.