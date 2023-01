UEFA ma dość transferów Chelsea. Koniec z kombinowaniem

Odkąd władzę w Chelsea przejął amerykański biznesmen Todd Boehly, w klubie rozpoczęło się szaleństwo transferowe. Londyńczycy sprowadzają kolejne gwiazdy i płacą za transfery niewyobrażalne pieniądze. Aby uniknąć przekroczenia limitów finansowego fair play, klub oferuje zawodnikom długie kontrakty i balansuje na granicy przepisów UEFA. Europejska federacja zezwala na podpisywanie z graczami pięcioletnich umów, ale istnieją wyjątki, które Chelsea skrupulatnie wykorzystuje. UEFA nie ma zamiaru dłużej zezwalać na takie postępowanie i planuje zmiany już w lecie.

UEFA mówi dość procederowi w Chelsea. Likwidują lukę w przepisach

Przepisy FIFA jasno określają, że maksymalna długość kontraktu zawodnika to pięć lat. UEFA również stosuje się do tego założenia, ale zezwala na dłuższe umowy z powodu "amortyzacji kosztów". Tę lukę w przepisach wykorzystuje Chelsea, która już od zeszłego lata sprytnie omija zasady finansowego fair play.

W lecie do klubu przyszło aż 12 piłkarzy, z czego aż pięciu otrzymało kontrakty dłuższe niż pięć lat. David Fofana oraz Benoit Badiashile otrzymali umowy na siedem lat, a Cesare Casadei, Marc Cucurella i Carney Chukwuemeka w klubie zostaną przez kolejne sześć lat. Londyńczycy wydali aż 372 miliony funtów, ale właśnie dzięki rozkładaniu kontraktów byli w stanie uniknąć przekroczenia limitu płac.

W zimie do Chelsea dołączyli jeszcze wypożyczony Joao Felix i Mychajło Mudryk, za którego zapłacono 88 milionów funtów. To właśnie transfer Ukraińca skłonił UEFA do zmian w przepisach. 22-latek otrzymał 8-letni kontrakt, ważny aż do czerwca 2031 roku. Rekordowa długość umowy miała związek właśnie ze sprytnie zaplanowaną księgowością.

Według Martyna Zieglera z "The New York Times" europejska federacja postanowiła zakończyć ten proceder po skargach od innych klubów Premier League. Od letniego okienka transferowego nie będzie już żadnych wyjątków i maksymalna długość umowy zawodnika zostanie ustawiona na pięć lat.

Warto zaznaczyć, że przez ostatnie dwa okienka transferowe Chelsea wydała na transfery 460 milionów funtów, co stało się nowym rekordem w historii Premier League. W sezonie 2017/18 Manchester City płacił za piłkarzy ponad 328 milionów funtów.