Kiwior obok legend Arsenalu. Tak lider Premier League wita Polaka [WIDEO]

Wielki transfer z udziałem Jakuba Kiwiora stał się faktem kilka dni temu. Spezia doszła do porozumienia z Arsenalem ws. transferu Polaka za 25 milionów euro, co oznaczało rekord transferowy dla klubu z Ligurii. Kiwior pojawił się w weekend na testach medycznych w Londynie i obejrzał z trybun Emirates Stadium starcie pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United, wygrane 3:2 przez londyńczyków. Teraz transfer został potwierdzony.

Jakub Kiwior oficjalnie w Arsenalu. Polak w jednym wideo z klubowymi legendami

Arsenal poinformował w oficjalnym komunikacie o sprowadzeniu Jakuba Kiwiora ze Spezii. Polski obrońca dołączył do treningów z nowym zespołem, a cała operacja jest finalizowana pod kątem rejestracji. - To wspaniale, że Kuba do nas dołącza. To wszechstronny obrońca, który pokazał spory potencjał w barwach Spezii, a także w reprezentacji Polski. Da nam dużo jakości w defensywie. Nie mogę się doczekać współpracy z Kiwiorem - mówił Mikel Arteta, cytowany przez oficjalną stronę Arsenalu.

Lider Premier League przygotował specjalny film, w którym wspomniał kilku legendarnych środkowych obrońców, grających w barwach Arsenalu. W tym gronie znaleźli się Tony Adams, Sol Campbell oraz Martin Keown, co oznacza, że klub liczy na to, iż Jakub Kiwior pójdzie ich drogą - do wielkości. Polak będzie występował w koszulce z numerem 15. - Jesteśmy zadowoleni z dopięcia tego transferu. Kubę obserwowaliśmy już od jakiegoś czasu, to utalentowany obrońca. Będziemy obserwować jego rozwój w Arsenalu - dodał Edu Gaspar, dyrektor sportowy.

Kiedy Jakub Kiwior zadebiutuje w barwach Arsenalu? Niewykluczone, że do tego dojdzie w piątek 27 stycznia, kiedy zespół prowadzony przez Mikela Artetę zagra z Manchesterem City w czwartej rundzie FA Cup. Mecz rozpocznie się o godz. 21.

Arsenal jest liderem Premier League z 50 punktami po 19 meczach, a jego przewaga nad drugim Manchesterem City wynosi pięć punktów. Podopieczni Mikela Artety mają jednak jeden zaległy mecz do rozegrania.