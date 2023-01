Oficjalnie: Jan Bednarek ściągnięty do klubu w trybie pilnym

Latem 2022 roku Jan Bednarek przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Southampton do Aston Villi. Obrońca wyznał, że potrzebował zmiany otoczenia, gdyż pojawiły się u niego kłopoty natury mentalnej. - Nie chcę definiować tego. Nie wiem, czy miałem depresję. Ale miałem problem - zdradził kilka tygodni temu. Przygodę z nowym klubem należy jednak uznać za wielkie rozczarowanie. Polak regularnie przegrywa walkę o miejsce w składzie z Tyronem Mingsem i Ezrim Konsą. W lidze zagrał jedynie trzy spotkania, spędzając na boisku łącznie 98 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Dart bije rekordy popularności i tworzy niezapomniane widowiska. O co w nim chodzi?

Jan Bendarek wróci do Southampton. Polak na ratunek byłemu pracodawcy

Zwrot nastąpił w poniedziałek, 23 stycznia. Bednarek nie dokończy sezonu 2022/23 w Aston Villi. Oficjalne potwierdzenie tej informacji napłynęło z Southampton. "Możemy potwierdzić, że Southampton wycofał Bednarka z wypożyczenia do Aston Villi" - czytamy na Twitterze.

Genialny hit Arsenal - Manchester Utd. O wygranej zadecydował gol w 90. minucie

Angielski klub już od początku zimowego okna transferowego poszukiwał wzmocnień w defensywie. Aktualnie drużyna traci mnóstwo bramek (35) i jest pod tym względem w najgorszej czwórce Premier League. Więcej straciło tylko Bournemouth (42), natomiast bramkarze Nottingham Forest i Leicester również 35-krotnie wyciągali piłkę z siatki. Co więcej, Southampton zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Jeśli klub chce się utrzymać w lidze, musi dokonać zmian natychmiast. Ponowne ściągnięcie Bednarka do drużyny wydaje się dobrym ruchem. To będzie również szansa dla Polaka na powrót do regularnej gry. O miejsce w składzie będzie walczył z Mohammedem Salisu, Duje Caletą-Carem i Brazylijczykiem Lyanco.

O złej sytuacji Bednarka w Aston Villi opowiadał m.in. Gabriel Agbonlahor. Były piłkarz zespołu z Birmingham podkreślił, że Polak jest dobrym obrońcą, ale brakuje mu cech wymaganych w Premier League. - Nie zdziwiłbym się, gdyby pozwolono mu wrócić do Southampton. (...) Bednarek jest w porządku. Ma swoje plusy w grze jako obrońca. Zwłaszcza dobrze radzi sobie w starciach jeden na jednego. Jednak brakuje mu tempa, a tego potrzebujesz grając w Premier League - przekonywał ekspert.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Kiwior złapany przez kamery na trybunie VIP w hicie Premier League

Co więcej, z powodu braku regularnej gry Bednarek stracił również miejsce w składzie reprezentacji Polski. Pojechał z kadrą na mundial do Kataru, ale każde ze spotkań rozpoczynał na ławce, a przecież wcześniej z Kamilem Glikiem stanowił o sile naszej defensywy. Tak więc powrót do Southampton może pomóc obrońcy w powrocie do dawnej formy.

Ostatni raz w barwach Aston Villi, Bednarek zagrał 8 stycznia, w meczu pucharowym przeciwko czwartoligowemu Stevenage, z którym jego zespół przegrał 1:2. Łącznie w Premier League rozegrał 136 meczów, w których zdobył siedem goli i zaliczył trzy asysty.