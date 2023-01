Genialny hit Arsenal - Manchester Utd. O wygranej zadecydował gol w 90. minucie

W 21. kolejce Premier League Manchester City pokonał Wolverhampton 3:0 po hat-tricku Erlinga Haalanda. Po meczu mistrzowie Anglii ściskali kciuki za swoich największych rywali. Manchester United w wielkim hicie Premier League zmierzył się na wyjeździe z liderem – Arsenalem. "The Citizens" liczyli, że zbliżą się do drużyny Mikela Artety na dwa punkty (choć należy pamiętać, że Arsenal rozegrał jeden mecz mniej).

Świetny początek Manchesteru, błyskawiczna odpowiedź Arsenalu

Od początku meczu Arsenal próbował przejąć inicjatywę, a Manchester kontrować, ale żadnej ze stron to nie wychodziło. Momentami na boisku było dużo chaosu. Aż do 17. minuty. Bukayo Saka stracił piłkę na własnej połowie, a ta trafiła do Markusa Rashforda. Anglik efektownie i z dziecinną łatwością ograł Thomasa Parteya i oddał strzał z ponad 20 metrów, wyprowadzając gości na prowadzenie.

Ale Manchester nie cieszył się nim długo. Już w 24. minucie na skrzydle z piłką po ładnej kombinacji znalazł się Granit Xhaka. Dośrodkował idealnie na głowę Edwarda Nketiaha, a ten wyskoczył zza pleców obrońcy i z bliska głową wpakował piłkę do siatki, dając remis swojej ekipie. Więcej stuprocentowych sytuacji w pierwszej połowie nie było. W 28. minucie groźnie z 25 metrów uderzał Scott McTominay, ale piłkę efektownie odbił Aaron Ramsdale. Po pierwszej części gry Arsenal remisował z Manchesterem 1:1.

W drugiej połowie od początku lepiej wyglądał Arsenal. "Kanonierzy" szukali szansy na objęcie prowadzenia, a Manchester nie był w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. W końcu, po kolejnej stracie na własnej połowie piłka trafiła na prawe skrzydło. Przejął ją Bukayo Saka, który złamał akcję do środka. Do bramki było ponad 20 metrów. Obok niego był Christian Eriksen, a Manchester, jak się zdawało, był dobrze ustawiony. Ale skrzydłowy Arsenalu zdecydował się na strzał i trafił kapitalnie. To była naprawdę trudna pozycja do oddania uderzenia, ale reprezentant Anglii strzelił perfekcyjnie w dolny róg bramki. Aaron Ramsdale aż złapał się za głowę. Od 53. minuty Arsenal prowadził 2:1.

Tak jak Manchester szybko stracił prowadzenie w pierwszej połowie, tak Arsenal mógł je stracić zaraz po zdobytym golu. W 55. minucie z prawej strony pola karnego przedzierał się Marcus Rashford i uderzył na bramkę. Piłka jeszcze odbiła się od jednego z obrońców, ale Ramsdale kapitalnie interweniował.

Realizator transmisji po tej interwencji pokazał siedzącego na trybunach Garetha Southgate'a sugerując, że Ramsdale mocno naciska na Jordana Pickforda w kontekście bycia numerem 1 w bramce reprezentacji Anglii. Ale piłka jest przewrotna i zaledwie cztery minuty później Ramsdale okazał się antybohaterem. Po rzucie rożnym wyszedł do piłki, ale popełnił błąd, bo próbował ją łapać, zamiast piąstkować. Nie udało mu się i piłka trafiła na głowę Lisandro Martineza. Ten przelobował wszystkich stojących przed nim piłkarzy, interweniować próbował jeszcze Gabriel, ale piłka wpadła do bramki.

W końcówce meczu Arsenal rozpoczął oblężenie bramki Manchesteru. Goście zaczęli wybijać piłkę na oślep, ale ta zaraz wracała w pole karne. "Kanonierzy" zaciekle walczyli o gola dającego zwycięstwo. Najbliżej byli w 84. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła do Nketiaha. Ten był ustawiony na siódmym metrze, a przed sobą miał tylko bramkarza. Uderzył przed siebie i kluczową interwencją popisał się David de Gea.

W 90. minucie doszło do kolejnego zamieszania w polu karnym Manchesteru. Zinczenko dograł w pole karne, tam na piłkę nabiegł Odegaard. Próbował uderzyć, ale wyszło z tego podanie do Nketiaha, który będąc tuż przed bramką w ekwilibrystyczny sposób piętą wpakował ją do bramki. Emirates Stadium wybuchło, a potem ucichło na kilka chwil, bo w akcji bramkowej były dwa momenty, w których było blisko spalonego. Jednak po krótkim oczekiwaniu sędzia Anthony Taylor pokazał na środek boiska i trybuny eksplodowały po raz drugi.

Manchester nie zdołał już odpowiedzieć. Arsenal wygrał 3:2 i ma pięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City, ale też rozegrany jeden mecz mniej. Całe spotkanie z wysokości trybun oglądał reprezentant Polski, Jakub Kiwior. Polak wkrótce zostanie ogłoszony nowymi piłkarzem Arsenalu.