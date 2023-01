John Terry pokazał, że jest legendą Chelsea. "Ku***, kocham was wszystkich"

Głośny doping i piwo na trybunie to codzienność w sektorach wyjazdowych na angielskich stadionach. Rzadko zdarza się jednak, by z kibicami na mecz pojechała klubowa legenda. A tak było w przypadku sobotniego wyjazdu Chelsea do Liverpoolu, na który załapał się John Terry.

Screen Instagram.com/p/CnsAt5uIlAX/