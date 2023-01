Media: Antonio Conte odejdzie z Tottenhamu. "W Anglii panuje zły zwyczaj"

- W Anglii panuje zły zwyczaj, że jedyną osobą zobowiązaną do mówienia i tłumaczenia jest trener. Nigdy nie widziałem, by ludzie z departamentu medycznego przyszli i opowiedzieli o tym, dlaczego dany zawodnik wolno wraca do zdrowia. Nie widziałem też dyrektora sportowego, który wyjaśniłby strategię klubu - powiedział Antonio Conte przed czwartkowym meczem Tottenhamu z Manchesterem City (2:4).

Angielskie media nie miały wątpliwości: Włoch w ten sposób uderzył we władze Tottenhamu, z którymi od kilku miesięcy pozostaje w chłodny relacjach. Conte publicznie domagał się wzmocnień drużyny, by ta mogła zacząć walczyć o trofea. Tottenham w zimowym okienku transferowym wielkich ruchów jednak nie planował.

Klub wyniszczało zamknięte, błędne koło. Conte swoją przyszłość w Londynie uzależniał od wzmocnień. Szef Tottenhamu - Daniel Levy - wzmocnienia uzależniał natomiast od jasnej deklaracji Conte co do jego przyszłości. Kontrakt Włocha kończy się w czerwcu i na razie strony nie potrafiły dojść do porozumienia w kwestii przedłużenia go.

Conte odejdzie z Tottenhamu

I wiele wskazuje na to, że już nie dojdą. Włoski dziennikarz - Gianluca Di Marzio - poinformował, że Conte najpóźniej w czerwcu opuści Tottenham. Włoch był przekonany, że jego rodak na pewno nie przedłuży umowy z londyńskim klubem.

- Conte odejdzie z końcem sezonu. Między stronami nie ma niezbędnej iskry, umowa trenera kończy się, a klub nie rozpoczął negocjacji w sprawie przedłużenia jej. Klub i trener nie potrafią się porozumieć. Conte chce wygrywać, a Tottenham woli handlować piłkarzami. Poza tym rodzina Conte przebywa we Włoszech, co też ma swoje znaczenie - powiedział Di Marzio.

Conte przejął Tottenham w listopadzie 2021 r. Mimo kiepskiego początku za kadencji Nuno Espirito Santo drużyna rzutem na taśmę zdołała awansować do Ligi Mistrzów. W tym sezonie Tottenham nie gra tak dobrze. Po 20 kolejkach londyńczycy mają 33 punkty na koncie i tracą sześć punktów do czwartego Manchesteru United oraz trzeciego Newcastle United.