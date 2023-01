Jakub Kiwior przyłapany na lotnisku. Wyruszył dopiąć transfer do Arsenalu

Jakub Kiwior cieszył się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym od kilkunastu tygodni. O polskiego obrońcę pytały takie zespoły jak Juventus, Milan, Napoli, RB Lipsk czy Borussia Dortmund. Klub z Signal Iduna Park nawet wysłał ofertę w wysokości 22 mln euro, ale Spezia postawiła weto. Najnowsze informacje DAZN wskazywały na to, że Jakub Kiwior dokończy sezon w Spezii, a klub z Ligurii zarobi na nim co najmniej 30 mln euro. Doszło jednak do zwrotu akcji i Kiwior dołączy do Arsenalu.

REKLAMA

Zobacz wideo O lepszym starcie Świątek nie mogła marzyć! [SPORT.PL LIVE]

Jakub Kiwior leci na testy do Anglii. Hitowy transfer coraz bliżej

W piątek media obiegła sensacyjna informacja o transferze Jakuba Kiwiora do Arsenalu Londyn. Potwierdził to sam Fabrizio Romano, który użył słynnego "here we go". To oznacza, że transfer jest już pewny. Spezia zarobi za obrońcę około 30 milionów euro.

To już pewne. Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora do Premier League. "Załatwione"

W sobotni poranek Kiwior wyleciał na testy do Londynu, o czym poinformował Gianluca di Marzio. "Kiwior gotowy do lotu" - czytamy pod zdjęciem Polaka udającego się na lotnisko.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Po zaliczeniu testów medycznych stoper podpisze 5,5-letni kontrakt z Arsenalem. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w sobotę. Według Fabrizio Romano ostateczne podpisanie umowy nastąpi nie później niż do końca weekendu.

Media: Znamy datę prezentacji selekcjonera polskiej kadry. PZPN już się szykuje

Jakub Kiwior trafił do Spezii Calcio w sierpniu 2021 roku ze słowackiej Ziliny. Polak zagrał pierwszy sezon w Serie A w roli defensywnego pomocnika, a w pierwszej rundzie obecnych rozgrywek był już środkowym obrońcą. Łącznie Kiwior zagrał w 43 meczach Spezii we wszystkich rozgrywkach, przyczyniając się do ośmiu czystych kont. Wiele wskazuje na to, że jego następcą w Spezii będzie inny polski obrońca, konkretnie Przemysław Wiśniewski, grający w barwach Venezii.