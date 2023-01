Manchester City zagrał tak, że aż trudno uwierzyć. 0:2, a potem poszli na całość

Chociaż Manchester City przegrywał do przerwy z Tottenhamem 0:2, to ostatecznie wygrał 4:2. Drużyna Pepa Guardioli zmniejszyła stratę do Arsenalu do pięciu punktów. Mistrzowie Anglii rozegrali jednak o jeden mecz więcej.

