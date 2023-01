Manchester City na pierwszym miejscu. Policzyli. A dalej Real i Liverpool

Od sezonu 1996/97 Deloitte Football Money League analizuje najlepsze kluby piłkarskie pod względem przychodów. Przed rokiem po raz pierwszy na czele listy znalazł się Manchester City. Wówczas mistrzowie Anglii zostali dopiero czwartym klubem, który kiedykolwiek przewodził w zestawieniu. Teraz firma doradcza Deloitte opublikowała kolejną, już 26. edycję raportu i przeanalizowała dane z sezonu 2021/22.

Manchester City najbogatszym klubem świata. Liverpool po raz pierwszy znalazł się w TOP 3

Na szczycie listy utrzymał się Manchester City. W poprzednim sezonie klub osiągnął przychód w wysokości 619,1 mln funtów (około 710 mln euro). To 8-procentowy wzrost w porównaniu z sezonem 2020/21 i aż 48-krotny wzrost od czasów pierwszego raportu. W latach 1996/97 ich przychód wyniósł zaledwie 12,7 mln funtów. Na drugim miejscu ponownie znalazł się Real Madryt (604,5 mln funtów, czyli ok. 714 mln euro), a z siódmej na trzecią lokatę dość zaskakująco awansował Liverpool.

Ich przychód w poprzednim sezonie wyniósł 594,3 mln funtów (około 680 mln euro). To przyrost o prawie 22 procent w porównaniu z 2020/21 - 487,4 mln funtów. Co więcej, po raz pierwszy w 26-letniej historii zestawienia, klub z Anfield wyprzedził Manchester United. W poprzednim sezonie Liverpool odniósł sporo sukcesów, które przełożyły się na wzrost finansów. Piłkarze Jurgena Kloppa triumfowali w Pucharze Anglii i w Pucharze Ligii Angielskiej. Dodatkowo byli o krok od sięgnięcia po mistrzostwo kraju i wygranej w Lidze Mistrzów. To właśnie europejskie rozgrywki wpłynęły na znaczny wzrost przychodów. Awans do finału LM zagwarantował dodatkowe pieniądze z transmisji spotkań.

Na czwartym miejscu w tegorocznym zestawieniu uplasował się Manchester United. Przychód angielskiej drużyny wyniósł 583,2 mln funtów, co stanowi wzrost o 18 procent w porównaniu z minionym rokiem. Pierwszą piątkę uzupełnia PSG - 554 mln funtów. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Bayern Monachium (553,5 mln funtów), FC Barcelona (540,5 mln funtów), Chelsea (481,3 mln funtów), Tottenham (442,8 mln funtów) i Arsenal (367,1 mln funtów).

W czołowej 20. zestawienia dominowały kluby z Premier League, z 11 drużynami z najwyższej klasy rozgrywkowej Anglii. W tym po raz pierwszy w historii tworzenia rankingu znalazły się Leeds, Everton i Newcastle. Łączne przychody dwudziestki najlepszych klubów w rankingu wzrosły o 13 procent w porównaniu z poprzednim sezonem - do 8,4 mln funtów.

