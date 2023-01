Chelsea nie zna umiaru. Kolejny transfer. Z przytupem

Nieskuteczna i słaba gra drużyny Grahama Pottera, duża liczba kontuzji oraz dopiero 10. miejsce w tabeli Premier League spowodowały, że amerykańscy właściciele Chelsea postanowili mocno wesprzeć trenera w zimowym okienku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo O lepszym starcie Świątek nie mogła marzyć! [SPORT.PL LIVE]

Od 1 stycznia na Stamford Bridge trafili już Joao Felix, którego wypożyczono z Atletico Madryt, Mychajło Mudryk, którego wykupiono za olbrzymie pieniądze z Szachtara Donieck, a także Benoit Badiashile (AS Monaco), Gabriel Slonina (Chicago Fire), Andrey Santos (Vasco Da Gama) oraz David Daro Fofana (Molde).

Kontrowersyjna czerwona kartka dla Polaka. Wiemy, co powiedział mu rywal

W czwartek holenderskie media poinformowały, że Chelsea porozumiała się z PSV Eindhoven ws. transferu skrzydłowego - Noniego Madueke. 20-latek, który przed wyjazdem do Holandii grał w juniorskich zespołach Crystal Palace i Tottenhamu, ma kosztować klub ze Stamford Bridge około 35 mln euro. Tę informację podał już znany dziennikarz Fabrizio Romano.

Kolejny transfer Chelsea

Madueke ma 20 lat i jest czterokrotnym reprezentantem Anglii U-21. W poprzednim sezonie skrzydłowy rozegrał 35 meczów, w których strzelił dziewięć goli i miał sześć asyst. W obecnych rozgrywkach, głównie z powodu kontuzji, Madueke wystąpił dziewięć razy i zdobył dwie bramki.

Messi kontra Ronaldo. 1:0. Wystarczyły trzy minuty [WIDEO]

To kolejny transfer skrzydłowego do Chelsea. Poza wspomnianymi Felixem i Mudrykiem latem do Chelsea trafił też Raheem Sterling. Londyńczycy na potęgę wzmacniają ofensywę, a wciąż nie znaleźli zastępstwa na prawą obronę oraz do środka pola, gdzie obecnie są największe potrzeby.

Ale angielskie media poinformowały, że transfer Madueke nie będzie ostatnim do Chelsea tej zimy. Właśnie wspomniane wyżej pozycje są obecnie priorytetem dla właścicieli klubu. Do Chelsea przymierzano już obrońcę Interu - Denzela Dumfriesa - oraz pomocnika Brighton - Moisesa Caicedo.

Transfer Madueke będzie już 14., jakim od lata przeprowadzili nowi właściciele Chelsea. Poza wspomnianymi zawodnikami na Stamford Bridge trafili też Wesley Fofana, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, Pierre-Emerick Aubameyang oraz Denis Zakaria. Romano informował też, że Chelsea porozumiała się już z RB Lipsk w sprawie transferu Christophera Nkunku. Dziennikarz przekonywał, że transfer jest już dopięty na ostatni guzik, a Francuz przeprowadzi się do Londynu latem.