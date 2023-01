"Spodziewam się, że ten Hag uklęknie i przeprosi Ronaldo za szokujący brak szacunku"

Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu Piersowi Morganowi na łamach "The Sun", w którym skrytykował Erika ten Haga oraz Manchester United. Portugalczyk wyznał w nim, że nie szanuje holenderskiego szkoleniowca, ponieważ ten nie okazywał mu należytego szacunku.

Ronaldo uderzył też w klub, mówiąc, że ten zatrzymał się w rozwoju. Wywiad portugalskiego gwiazdora przelał czarę goryczy na Old Trafford i już kilkanaście dni później klub rozwiązał z nim kontrakt za porozumieniem stron. Ronaldo od 1 stycznia został zawodnikiem saudyjskiego Al-Nassr.

Teraz w ten Haga uderzył Morgan. Dziennikarz to znany kibic Arsenalu, który jest liderem Premier League i już w niedzielę podejmie Manchester United w 19. kolejce rozgrywek. - Nie będę teraz wypowiadał się na temat tej drużyny. Wróćcie do mnie w niedzielę wieczorem, to sami zobaczycie, jak zarozumiali są na Old Trafford - powiedział Morgan w rozmowie z portalem talksport.com.

"Ten Hag uklęknie i przeprosi Ronaldo za szokujący brak szacunku"

I dodał: - Oglądałem ich mecze. Pokonali kilku średnich rywali i uzyskali dobry wynik przeciwko Manchesterowi City. Jestem przekonany, że Arsenal rozbije ich w niedzielę i wtedy przypomnimy im, że wyrzucili najlepszego piłkarza w historii, bo uznali to za dobry pomysł. Innym pytaniem jest to, czy ten nowy, wspaniały Manchester United zdobędzie tyle bramek, ile w poprzednim sezonie zdobył dla niego Ronaldo.

- Kiedy Arsenal wyprzedzi Manchester United i wygra w tym sezonie Premier League spodziewam się, że ten Hag uklęknie i będzie błagał mnie o przebaczenie oraz przeprosi Ronaldo za szokujący brak szacunku, jaki mu okazał - zakończył Morgan.

Po 18. kolejkach Arsenal ma 47 punktów i o osiem punktów wyprzedza Manchester City. Drużyna Mikela Artety stoi przed wielką szansą zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego od sezonu 2003/04.