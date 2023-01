Zero litości dla pseudokibica, który zaatakował Ramsdale'a. Sąd zdecyduje. "Idiota"

Niedzielne derby północnego Londynu zakończyły się zwycięstwem Arsenalu 2:0. Jednym z bohaterów spotkania był bramkarz "Kanonierów" Aaron Ramsdale, który zatrzymał starających się o wyrównanie piłkarzy Tottenhamu. Zalazł za skórę kibicom Spurs tak mocno, że po meczu jeden z nich kopnął go w plecy.

- To powinien być dożywotni zakaz dla kibica Tottenhamu. Głupota najwyższej próby. Richarlison też się nie popisał - napisał na Twitterze dziennikarz Ryan Taylor, który dołączył do tego nagranie z całej sytuacji. Jamie Redknapp powiedział "Sky Sports", że kopnięcie było "całkowicie nie do przyjęcia", twierdząc, że "ten facet nie powinien być wpuszczany na stadion piłkarski", a Gary Neville wprost nazwał kibica "idiotą".

- Kibice Tottenhamu dawali mi do wiwatu przez cały mecz. A ja nie byłem im dłużny. Większość przyjęła to, jako coś naturalnego dla sportu, ale jeden z kibiców próbował kopnąć mnie lekko w plecy. Szkoda, bo na końcu to tylko mecz piłki nożnej - powiedział o całej sytuacji Ramsdale w rozmowie ze Sky Sports.

Pseudokibic kopnął bramkarza Arsenalu. Stanie przed sądem

"Daily Mail" donosi, że mężczyzna, który kopnął Ramsdale'a, to 35-latek, wobec którego policja wszczęła śledztwo. 17 lutego ma się odbyć proces tego pseudokibica. Został on oskarżony o napaść.

"Mężczyzna został oskarżony o napaść na zawodnika Arsenalu po meczu na stadionie Tottenhamu Hotspur w niedzielę, 15 stycznia. Joseph Watts, 35 lat ( urodzony 23.06.87) z Hackney został oskarżony we wtorek, 17 stycznia, o napaść przez pobicie, wejście na obszar sąsiadujący z polem gry i rzucenie pocisku na boisko do piłki nożnej. Zespołowi dochodzeniowemu w śledztwie pomagał w klub piłkarski Tottenham Hotspur" - poinformowała w komunikacie londyńska policja.

"Zdecydowanie potępiamy incydent z udziałem widza, który miał miejsce po meczu Premier League pomiędzy Tottenhamem Hotspur a Arsenalem. To całkowicie niedopuszczalne zachowanie i będziemy współpracować z policją, odpowiednimi władzami i klubami, aby zapewnić podjęcie odpowiednich działań" – napisała w oświadczeniu angielska federacja piłkarska.