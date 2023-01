Piłkarz Arsenalu dał przykład całemu światu. Klasa sama w sobie [WIDEO]

Wygrana Arsenalu 2:0 w derbach północnego Londynu z Tottenhamem była kolejnym popisem w wykonaniu tego zespołu w tym sezonie Premier League. Podopieczni Mikela Artety rozegrali świetną pierwszą połowę, w której ustawili sobie pozostałą część rywalizacji. Dzięki zwycięstwu powiększyli przewagę w tabeli nad drugim Manchesterem City i zrobili kolejny krok w kierunku mistrzostwa Anglii.

Piłkarz Arsenalu zaimponował poza boiskiem

Mistrzowskim zachowaniem zdecydowanie popisał się obrońca Arsenalu Takehiro Tomiyasu. Japończyk, idąc w stronę tunelu prowadzącego do szatni, podniósł leżące śmieci, czyli prawdopodobnie fragment taśmy, którą jego kolega z drużyny rzucił tam po zwycięstwie. Za ten gest zebrał masę pochwał na Twitterze. "Standardy! Wartości! Prawdziwy profesjonalista", "Tomiyasu podniósł śmieci, gdy opuszczał boisko, wielka klasa", "Jak można nie kochać Tomiyasu?", to tylko niektóre komentarze w mediach społecznościowych pod jego adresem.

Tomiyasu przyszedł do Arsenalu z Bolonii dwa lata temu za 18,6 mln euro. W tym sezonie rozegrał 21 spotkań dla drużyny Mikela Artety, a od transferu rozegrał łącznie 43 mecze, w których miał dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku, a Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro. W reprezentacji Japonii rozegrał 33 mecze, w której strzelił jednego gola.

Przypomnijmy, że Japończycy znani są z czystości na stadionach, na których odbywają się najważniejsze wydarzenia sportowe. Np. po mecz otwarcia mistrzostw świata w Katarze, gdzie gospodarze przegrali z Ekwadorem 0:2, spora część ich kibiców zaczęła opuszczać stadion już po godzinie gry. Do samego końca spotkania zostali kibice z Japonii, którzy po ostatnim gwizdku zaczęli sprzątać obiekt.

Dzięki wygranej nad Tottenhamem Arsenal umocnił się na pozycji lidera w tabeli Premier League. Drużyna Mikela Artety ma już osiem punktów przewagi nad Manchesterem City, który w sobotę przegrał z Manchesterem United 1:2. Ich następnym rywalem już 22 stycznia będzie Manchester United.