Arsenal szykuje hit transferowy. 70 milionów na stole

Po 18. rozegranych kolejkach Arsenal jest na najlepszej drodze do zdobycia pierwszego od 19 lat mistrzostwa Premier League. Piłkarze Mikela Artety uzbierali już 47 punktów, a ich przewaga nad drugim Manchesterem City, po ostatniej wygranej z Tottenhamem (2:0), wzrosła do ośmiu punktów. Zawodnicy "Kanonierów" prezentują znakomitą formę, a w letnim okienku transferowym do ich składu może dołączyć piłkarz, który z pewnością były dużym wzmocnieniem.

Arsenal pracuje nad transferem Rice'a

Chodzi o Declana Rice'a, środkowego pomocnika West Hamu United. Według Sama Deana, dziennikarza angielskiego "The Telegraph", władze Arsenalu podczas letniego okna planują złożyć ofertę za 24-latka. "Kanonierzy" chcą zaproponować 70 mln euro. Aktualny kontrakt reprezentanta Anglii z zespołem West Hamu jest ważny do 30 czerwca 2024 roku, a wartość piłkarza, według portalu "Transfermarkt" to około 80 mln euro.

Z kolei Dean Jones w rozmowie z "Give Me Sport" dodał, że priorytetem dla zawodnika West Hamu jest gra w rozgrywkach Champions League. Biorąc pod uwagę aktualną formę Arsenalu, można przypuszczać, że prestiżowe rozgrywki międzynarodowe niebawem wrócą na Emirates Stadium.

W obecnym sezonie Premier League w linii pomocy Arsenalu najczęściej występuje Thomas Partey, Martin Odegaard, Granit Xhaka oraz wchodzący z ławki Fabio Vieira. Wymienieni piłkarze są w świetniej dyspozycji, szczególnie Martin Odegaard, który w 17 ligowych meczach zdobył osiem bramek i zaliczył pięć asyst. Declan Rice mógłby stać się idealnym dopełnieniem kadry "Kanonierów". 24-letni reprezentant Anglii to nowoczesny, defensywny pomocnik, wykazujący się dużą kreatywnością i przeglądem pola.

Rice to wychowanek Chelsea. Do młodzieżowej drużyny West Hamu trafił w 2015 roku. W pierwszym zespole "Młotów" 24-latek zdążył rozegrać już 220 spotkań, w których strzelił 11 bramek i zanotował 13 asyst.