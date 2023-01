Gigant Premier League w rękach Katarczyków? Rekordowa kwota. Już w lutym

Liverpool nie rozpieszcza kibiców w tym sezonie. Drużyna Jurgena Kloppa zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 28 pkt. Do lokaty premiowanej awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów tracą już 10 pkt. W związku z tym szykują się spore zmiany. Nie chodzi tu tylko o zawodników. Właściciele z Anfield Road wystawili klub na sprzedaż i jak donoszą media, już niedługo może pojawić się pierwsza oferta.

Katar na poważnie zainteresowany kupnem Liverpoolu. Nowy inwestor może złożyć ofertę już w lutym

Właściciele Liverpoolu, a więc Fenway Sports Group, zwrócili się bezpośrednio do krajów z Bliskiego Wschodu w celu znalezienia nowego inwestora. Angielski klub miał już nawet przeprowadzić rozmowy z dwoma konsorcjami z Arabii Saudyjskiej i Kataru. Liverpool żąda aż 3,5 mld funtów, ale jak na razie żadne przedsiębiorstwo nie złożyło oficjalnej oferty.

Ta sytuacja może ulec zmianie, o czym informuje dziennikarz Mohammed Saeed Alkaabi. Okazuje się, że najbliżej zakupienia Liverpoolu jest grupa z Kataru. Nie ujawniono jednak, o jakie konsorcjum chodzi. Co więcej, oferta może pojawić się już w najbliższych tygodniach.

"Przejęcie Liverpoolu jest traktowane priorytetowo przez Katar. Kraj jest na poważnie zainteresowany kupnem angielskiego klubu, ale jak dotąd, transakcja nie została sfinalizowana. Zobaczymy, co wydarzy się w kolejnych dniach" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Jak donosi "The Telegraph", oferta z państwa Bliskiego Wschodu może wpłynąć już w lutym. Wiadomo również, jakiej kwoty oczekuje Liverpool. Okazuje się, że grupa FSG zwiększyła żądania finansowe i rozpocznie negocjacje od rekordowych czterech miliardów funtów.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to obecni właściciele Liverpoolu sporo zarobią na klubie. FSG została założona w 2001 roku i niedługo później zakupiła angielską drużynę od prywatnych inwestorów za kwotę 300 milionów funtów. Nowe rządy pozytywnie zadziałały na zespół. Piłkarze z Merseyside wrócili do czołówki ligowej, zwyciężyli pierwszy raz od 30 lat w Premier League (2020) i wygrali Ligę Mistrzów (2019).

FSG zainwestowało nie tylko w drużynę, ale też w infrastrukturę. Za kadencji amerykańskich właścicieli Liverpool przeniósł się do nowego ośrodka treningowego, który został zbudowany za 50 mln funtów. Blisko 200 mln funtów kosztować będzie przebudowa Anfield Road, która zwiększy jego pojemność z 53 tys. do 61 tys.

Kraje Bliskiego Wschodu coraz chętniej pukają do drzwi ligi angielskiej. Manchester City zarządzane jest przez grupę City Football Group z siedzibą w Abu Dhabi. Z kolei Newcastle United należy do konsorcjum z Arabii Saudyjskiej. Niewykluczone, że trzecim krajem, który dołączy do Premier League za sprawą Liverpoolu, będzie właśnie Katar.