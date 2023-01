Tottenham reaguje na skandal. Zapowiedział, co czeka bezmyślnego chuligana

W meczu na Tottenham Hotspur Stadium lepsza okazała się drużyna Arsenalu, która pokonała gospodarzy 2:0. W trakcie spotkania między piłkarzami obu zespołów wielokrotnie dochodziło do scysji, a klimat derbów udzielił się również obecnym na trybunach. Jeden z fanów Tottenhamu wykorzystał moment, kiedy bramkarz Arsenalu, Aaron Ramsdale próbował napić się wody. Kibic wskoczył na bandę reklamową i kopnął golkipera reprezentacji Anglii, po czym uciekł w głąb trybun. Tottenham oraz Angielski Związek Piłkarski zapowiedzieli, że za to zachowanie spotka go dotkliwa kara.

Tottenham i FA zapowiadają sankcje dla kibica, który kopnął bramkarza Arsenalu

Kopnięty Aaron Ramsdale stwierdził po spotkaniu, że "nic drastycznego się nie stało", a jego trener Mikel Arteta dodawał, że klub postara się, by incydent "nie odebrał radości i satysfakcji" bramkarzowi po wygranych derbach.

Na dosadną reakcję na zachowanie kibica zdecydował się Tottenham. Oświadczenie klubu jasno mówi, że w przyszłości nie będzie zgody na takie ekscesy. "Klub przejrzał nagrania z kamer CCTV, aby zidentyfikować kibica i będzie współpracował z policją, Arsenalem i Aaronem Ramsdale. Wszystko po ty, by podjąć możliwie najskuteczniejsze działania, w tym natychmiastowy zakaz stadionowy" - cytuje oświadczenie "The Telegraph".

Brytyjscy dziennikarze, że incydent bada już policja metropolitarna w Londynie, a wsparcia udziela jej Angielski Związek Piłkarski. "Zdecydowanie potępiamy incydent z udziałem widza, który miał miejsce w meczu Premier League pomiędzy Tottenhamem a Arsenalem. Jest to całkowicie niedopuszczalne zachowanie i będziemy współpracować z policją, odpowiednimi władzami i klubami, aby zapewnić podjęcie odpowiednich działań" - poinformowała federacja FA.

Dezaprobatę dla kibica swojego zespołu wyraził również trener Antonio Conte. "W każdej chwili trzeba okazywać szacunek rywalowi" - skwitował krótko Włoch.

Dzięki wygranej z Tottenhamem Arsenal umocnił się na pozycji lidera Premier League. Po 18 meczach drużyna Mikela Artety ma na koncie 47 punktów, a więc o osiem więcej niż drugi Manchester City. Tottenham z kolei zajmuje piąte miejsce i do liderów traci już 14 punktów.