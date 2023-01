Ukraina skorzysta na transferze Mudryka do Chelsea. Wyłożyli kasę na żołnierzy

W niedzielne popołudnie Chelsea potwierdziła transfer Michajło Mudryka z Szachtara Donieck. 22-letni Ukrainiec podpisał z zespołem Grahama Pottera niezwykle długi, 8,5-letni kontrakt. Został już także zaprezentowany przed własnymi kibicami w przerwie meczu Chelsea z Crystal Palace (1:0). Właściciel drużyny z Doniecka Rinat Achmetow oświadczył, że część pieniędzy uzyskanych na transferze posłuży w słusznym celu.

Transfer Michajło Mudryka pomoże Ukrainie?

Według doniesień portalu The Athletic Chelsea zapłaciła za transfer 70 milionów euro, ale do tego dojdą zmienne w wysokości 30 milionów, co może sprawić, że cała kwota za Ukraińca może sięgnąć aż 100 milionów euro. Jej część zostanie wydana na wsparcie ukraińskich żołnierzy w obronie kraju przed wojskami rosyjskimi. - Przeznaczam dziś 25 milionów dolarów (1 miliard hrywien) na pomoc naszym żołnierzom, obrońcom i ich rodzinom. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie różnych potrzeb - od zapewnienia leczenia, leczenia protetycznego i wsparcia psychologicznego po realizację konkretnych próśb - napisano w oficjalnym komunikacie Szachtara Donieck.

Inicjatywa podjęta przez Rinata Achmetowa ma nosić nazwę "Serce Azowstalu". Jej celem jest pomoc obrońcom Mariupola i rodzinom poległych żołnierzy. "Ich akty odwagi nie mają sobie równych we współczesnej historii. To oni, ich poświęcenie i odwaga pomogli powstrzymać wroga w pierwszych miesiącach wojny i teraz wszyscy odczuliśmy nieuchronność Zwycięstwa Ukrainy" - czytamy.

- Przede wszystkim chcę podziękować całemu cywilizowanemu światu za pomoc Ukrainie. Dziś możemy mówić o ukraińskim futbolu dzięki ukraińskiej armii, narodowi ukraińskiemu i ogromnemu wsparciu całego cywilizowanego świata. Tylko wspólnymi siłami pokonamy zło, które zagościło w naszych domach - powiedział właściciel klubu.

- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu podpisania kontraktu z Chelsea. To wielki klub, w świetnej lidze, z bardzo atrakcyjnym projektem na tym etapie mojej kariery. Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi kolegami z zespołu oraz nie mogę się doczekać treningów i nauki pod okiem Grahama Pottera i jego sztabu - powiedział Mudryk cytowany przez oficjalną stronę Chelsea.

Prezydent Szachtara życzy młodemu skrzydłowemu jak najlepiej. - Mam dziś mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się z Mychajły i jestem z niego dumny. Ten facet daje przykład, pokazując, że talent i ciężka praca mogą sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Jestem absolutnie przekonany, że cała Europa doceni jego genialną i piękną grę - chwalił go Rinat Ahmetow.

Przed transferem do Chelsea Mudryk rozegrał 18 spotkań w barwach Szachtara Donieck, w których strzelił 10 bramek i zaliczył osiem asyst.