Tak strzela Lewandowski Realowi. Polak bohaterem El Clasico [WIDEO]

O 20:00 rozpoczął się finał Superpucharu Hiszpanii między Realem Madryt a FC Barceloną. To pierwsze starcie obu drużyn w 2023 roku. Wcześniej w tym sezonie "El Clasico" miało miejsce w rozgrywkach ligowych, gdzie górą był Real Madryt, który wygrał 3:1. Wtedy też asystę przy jedynym golu FC Barcelony zaliczył Robert Lewandowski.

Asysta Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt. A kilka chwil później gol

FC Barcelona o wiele lepiej weszła w mecz od Realu Madryt. Robert Lewandowski próbował zaskoczyć Thibaout Courtois z dystansu, ale wtedy Belg sparował uderzenie na słupek. Jednak drużyna Xaviego Hernandeza próbowała grać wysokim pressingiem i nagroda przyszła w 33. minucie.

Złe podanie Antonio Rudigera do Eduardo Camavingi, przejęcie Sergio Busquetsa, podanie do Roberta Lewandowskiego, który błyskawicznie oddał ją do Gaviego, a ten w pojedynku jeden na jednego pokonał belgijskiego golkipera Realu Madryt i wyprowadził FC Barcelonę na prowadzenie 1:0 w finale Superpucharu Hiszpanii.

Kilkadziesiąt sekund przed końcem pierwszej połowy Lewandowski dorzucił do asysty trafienie i podwyższył wynik na 2:0. Wykorzystał świetną kontrę swojej drużyny zakończoną podaniem od Gaviego. Polak nie pomylił się z najbliższej odległości i pokonał Thibauta Courtoisa. Do przerwy Katalończycy prowadzą dwiema bramkami z Realem i zbliżyli się do wywalczenia pierwszego trofeum w tym sezonie.