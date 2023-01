Chelsea rozbiła bank. Hit. "Jestem bardzo szczęśliwy"

Miał być Arsenal, a jest Chelsea. W niedzielne popołudnie klub ze Stamford Bridge potwierdził transfer Michajło Mudryka z Szachtara Donieck. 22-letni Ukrainiec podpisał z Chelsea niezwykle długi, 8,5-letni kontrakt. Został już także zaprezentowany przed własnymi kibicami w trakcie przerwy meczu Chelsea z Crystal Palace.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Michajło Mudryk nowym zawodnikiem Chelsea.

- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu podpisania kontraktu z Chelsea. To wielki klub, w świetnej lidze, z bardzo atrakcyjnym projektem na tym etapie mojej kariery. Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi kolegami z zespołu oraz nie mogę się doczekać treningów i nauki pod okiem Grahama Pottera i jego sztabu - powiedział Mudryk cytowany przez oficjalną stronę Chelsea.

Radości z podpisania kontraktu z Ukraińcem nie ukrywał również prezes Chelsea, Todd Boehly oraz jeden ze współwłaścicieli klubu, Behdad Eghbali. - Jesteśmy zachwyceni, mogąc powitać Michajło w Chelsea. To piłkarz o niezwykłym talencie, który będzie wspaniałym wzmocnieniem naszego składu zarówno teraz, jak i w nadchodzących latach. Doda głębi naszemu atakowi i wiemy, że zostanie bardzo ciepło powitany w Londynie.

Według doniesień portalu The Athletic Chelsea zapłaci za transfer 70 milionów euro, ale do tego dojdą zmienne w wysokości 30 milionów, co może sprawić, że cała kwota za Ukraińca może sięgnąć aż 100 milionów euro.

Przed transferem do Chelsea Mudryk rozegrał 18 spotkań w barwach Szachtara Donieck, w których strzelił 10 bramek i zaliczył osiem asyst.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl