Obrzydliwe wpisy kibiców Arsenalu. "Wyżyli się" na Ukrainie po fiasku ws. Mudryka

Długo wiele wskazywało na to, że Mychałjo Mudryk opuści Szachtar Donieck i dołączy do Arsenalu. Na początku lider ligi angielskiej zaoferował 40 mln euro plus 20 mln w bonusach, ale ta oferta została odrzucona. Szachtar liczył na co najmniej 85 mln euro. Ostatecznie Mudryka przechwyciła Chelsea, która zapłaci łącznie 100 mln euro. Ukraiński skrzydłowy podpisze kontrakt do końca czerwca 2030 roku, a Chelsea uiści opłatę w ośmiu ratach, co pozwoli klubowi lepiej zamortyzować transfer. Według Fabrizo Romano transfer Mudryka ma zostać ogłoszony jeszcze przed niedzielnym meczem Chelsea z Crystal Palace.

Kibice Arsenalu "wyżywają się" na Szachtarze Donieck i Ukrainie po fiasku transferu Mudryka. Obrzydliwe wpisy

Brak transferu Mychajło Mudryka wywołał wściekłość i irytację u kibiców Arsenalu. Część z nich postanowiła wręcz "wyżyć się" na Szachtarze Donieck w mediach społecznościowych. Klub z Ukrainy wrzucił zdjęcia ze zbombardowanego miasta Dniepr. "Rosja kontynuuje rakietowy terror Ukrainy. Jedna z rakiet trafiła w budynek mieszkalny, a pod gruzami pozostają ludzie" - napisał Szachtar. Kibice Arsenalu uznali, że to dobra okazja, by odpowiedzieć Ukraińcom po fiasku transferu Mychajło Mudryka.

"Przecież oni dali Wam aż 100 mln euro" - napisał jeden z kibiców, odnosząc się do faktu, że dawniej właścicielem Chelsea był Roman Abramowicz, czyli rosyjski oligarcha. "Todd Boehly (właściciel Chelsea) pomoże Wam to odbudować" - czytamy w komentarzach. "Wierzymy w Putina", "a rakieta powinna była trafić w Mudryka", "zasłużyliście na to", "a nie macie problemów, żeby negocjować z klubem, którego kibice skandowali nazwisko Abramowicza" - to część z obrzydliwych wpisów internautów.

Mychajło Mudryk występował w Szachtarze Donieck od 2016 roku. Wcześniej ukraiński skrzydłowy grał dla młodzieżowych drużyn Metalista Charków i Dnipro Dnietropietrowsk. Przebywał na wypożyczeniach w Arsenale Kijów i Desnie Czernihów, a od stycznia 2021 roku występował w pierwszym zespole Szachtara. Zagrał w osiemnastu meczach tego sezonu, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował osiem asyst.