Wielka szansa przed utalentowanym Polakiem? Ściągają go z wypożyczenia

Jakub Stolarczyk nie miał do tej pory okazji zadebiutować w pierwszym zespole Leicester City. Polski bramkarz występował głównie w drużynie do lat 21, a na początku 2022 roku trafił na wypożyczenie do szkockiego Dunfermline Athletic, gdzie zagrał w trzynastu meczach. Potem Stolarczyk wylądował na wypożyczeniu w Fleetwood Town, występującym na poziomie League One. Ta przygoda jednak zakończyła się po niecałych sześciu miesiącach.

Polak wraca do Leicester City z wypożyczenia. Może awansować do pierwszego zespołu

Fleetwood Town poinformowało o cofnięciu wypożyczenia Jakuba Stolarczyka przez Leicester City. Polski bramkarz zagrał zaledwie w siedmiu meczach trzecioligowca i zachował w nich jedno czyste konto. Klub z King Power Stadium nie jest zadowolony z liczby minut rozegranych przez Stolarczyka i niewykluczone, że będzie szukał mu nowego miejsca do gry w ramach wypożyczenia do końca sezonu. Jest jednak jeden scenariusz, w którym Polak mógłby awansować do pierwszego zespołu Leicester City.

Brytyjski dziennikarz Ryan Hubbard informuje, że Duńczyk Daniel Iversen nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w klubie i może odejść w trakcie zimowego okna transferowego - do tej pory zagrał trzy mecze pucharowe i w każdym z nich zachował czyste konto. "W takim przypadku Stolarczyk zostałby bramkarzem numer dwa w hierarchii Leicester" - pisze Hubbard na Twitterze. Niekwestionowanym numerem jeden jest Walijczyk Danny Ward.

Obecnie Leicester City zajmuje 13. miejsce w tabeli ligi angielskiej z 17 punktami i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Zespół prowadzony przez Brendana Rodgersa może poprawić swoją sytuację w 20. kolejce Premier League, w której zagra z Nottingham Forest. Jakub Stolarczyk jest piłkarzem Leicester City od lipca 2017 roku, kiedy odszedł z Piasta Chęciny, występującego wówczas na poziomie A-klasy.