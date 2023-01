To już oficjalne. Manchester United ma nowego napastnika. Zaskakujący transfer

Wout Weghorst jest wychowankiem holenderskiego Deto, ale najwięcej, bo aż 144 spotkania, rozegrał w barwach VfL Wolfsburg. W niemieckim klubie strzelił 70 goli i zaliczył 22 asysty. Jego postawa przyczyniła się do transferu do angielskiego Burnley, w którym nie pokazał się z najlepszej strony. Zagrał w 20 meczach, zdobywając dwie bramki i trzykrotnie asystując, po czym trafił do tureckiego Besiktasu w ramach wypożyczenia. Teraz powraca do Premier League, by pomóc Manchesterowi United w walce o pierwszą trójkę ligowych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo MŚ w piłce ręcznej. Jędraszczyk po przegranej z Francją: Szkoda, ale ta porażka niczego nie skreśla

Wout Weghorst nowym piłkarzem Manchesteru United. Powrót do Premier League

Weghorst odzyskał formę w Besiktasie Stambuł i każdy z 16 meczów ligowych rozpoczynał w pierwszym składzie. Ponadto zdobył osiem bramek i zaliczył cztery asysty, czym znacznie przyczynił się do zajmowania przez zespół piątego miejsca w tureckiej lidze.

Jego postawa na boisku nie została pominięta przez selekcjonera reprezentacji Holandii, Louisa van Gaala i napastnik pojechał z kadrą na mundial w Katarze. Na turnieju nie grał zbyt wiele, ale dał się zapamiętać kibicom z dwóch goli w końcówce meczu z 1/8 finału z Argentyną.

Po powrocie z mistrzostw zagrał jeszcze trzy spotkania dla drużyny ze Stambułu i zdobył dwa gole. Teraz jednak zamienia Turcję na Anglię i jest piłkarzem Manchesteru United. Na razie do czerwca 2023 roku.

- Czuję się zaszczycony dołączeniem do Manchesteru United. Grałem przeciwko temu klubowi w przeszłości i to fantastyczne uczucie, że mam teraz szansę założyć słynną czerwoną koszulkę. Widziałem postępy United pod wodzą Erika Ten Haga w tym sezonie i nie mogę się doczekać, aby pomóc w drużynie w osiągnięciu zamierzonych celów - powiedział po przyjściu

Klub z Old Trafford ma w tym sezonie problemy ze zdobywaniem goli i w angielskiej ekstraklasie trafiał tylko 27 razy. Aż osiem zespołów może pochwalić się lepszym wynikiem. Najlepszym strzelcem drużyny jest Marcus Rashford i to jego ma wesprzeć nowy nabytek klubu. Trener Erik ten Hag w tym sezonie nie może liczyć na ciągle kontuzjowanego Anthony'ego Martiala, a po odejściu Cristiano Ronaldo w klubie nie ma drugiego napastnika.

Jego transfer dla wielu jest sporym zaskoczeniem, w tym np. dla Wesleya Sneijdera, legendy holenderskiej piłki. - Zainteresowanie Manchesteru United Weghorstem nie może być prawdą, na pewno nie. Uznałbym to za bardzo dziwne. Czy to jest typ napastnika, którego potrzebuje ten klub? Nie sądzę. W Premier League jest 300 napastników takich jak on, to nie może być prawda - stwierdził kilka dni temu >>

Następny mecz Manchester United rozegra już w sobotę 14 grudnia o godzinie 13:30. Rywalami nowej drużyny Wouta Weghorsta będzie Manchester City. Mało prawdopodobne, że Holender pojawi się na boisku.