Tak może wyglądać Old Trafford w przyszłości. Dwie koncepcje. Kosmiczne koszty

Co dalej ze stadionem Manchesteru United? Old Trafford jest już zabytkiem, który potrzebuje gruntowej przebudowy lub całkowitego zburzenia. Władze klubu muszą podjąć decyzję, co zrobić z legendarnym obiektem. Koszty inwestycji przyprawiają jednak o ból głowy.

