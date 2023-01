Od bohatera przed sąd. Gwiazdor Newcastle złapany przez policję

We wtorek Newcastle United zmierzyło się z Leicester City w ćwierćfinale EFL Cup (Puchar Ligi Angielskiej). Zespół prowadzony przez Eddiego Howe'a miał dużą przewagę w całym meczu i ostatecznie zasłużenie wygrał 2:0. Gole strzelali Dan Burn oraz Joelinton.

Joelinton zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu

Brazylijczyk miał za sobą bardzo udany wieczór, ale radość nie trwała długo, ponieważ niedługo później wpadł w spore kłopoty. Jak informuje BBC, w nocy ze środy na czwartek zawodnik został zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu.

"Krótko przed 1:20 funkcjonariusze zatrzymali pojazd na Ponteland Road w Newcastle i aresztowali kierowcę, Joelintona Cassio, który został już oskarżony o prowadzenie pojazdu po przekroczeniu dozwolonego limitu alkoholu we krwi" - czytamy w oświadczeniu policji. Zawodnik ma się stawić przed sądem 26 stycznia. Newcastle United nie wydało jeszcze komunikatu w sprawie zatrzymania Joelintona.

Joelinton trafił do Newcastle w 2019 roku z Hoffenheim. Jego początki w tym klubie nie należy do udanych i bardzo często był krytykowany za występy. Przełom nastąpił w momencie, gdy zaczął grać na innej pozycji. Od dłuższego czasu Brazylijczyk gra w środku pola lub na skrzydle (wcześniej był napastnikiem) i radzi sobie zdecydowanie lepiej. Jest jednym z najważniejszych piłkarzy w ekipie Howe'a i został wybrany zawodnikiem roku Newcastle za sezon 2021/2022. W bieżącym sezonie rozegrał do tej pory 21 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst.

Newcastle jest rewelacją trwających rozgrywek Premier League i po 18 meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Do liderującego Arsenalu traci dziewięć punktów, ale ma jedno spotkanie rozegrane więcej. W następnej kolejce ligowej zmierzy się z Fulham. Mecz zaplanowany jest na 15 stycznia. Rywalem ekipy Eddiego Howe'a w półfinale EFL Cup będzie z kolei Southampton. Dwumecz odbędzie się 24 i 31 stycznia.

