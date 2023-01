Policjant znokautował kibica i nie udzielił mu pomocy. "Nie stanowi to wykroczenia" [WIDEO]

We wtorek Manchester United zmierzył się z Charlton Athletic w ćwierćfinale EFL Cup (Puchar Ligi Angielskiej). Ekipa z Premier League przez cały mecz miała wyraźną przewagę i pewnie wygrała to spotkanie 3:0. Na listę strzelców wpisali się Antony oraz dwukrotnie Marcus Rashford.

Policjant znokautował kibica po meczu Manchesteru United. Skandal w Anglii

Po meczu uwagę mediów zwróciło wideo, które w sieci opublikował jeden z kibiców. Na filmie widać, jak policjanci prowadzą zatrzymaną osobę. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna, a jeden z funkcjonariuszy powalił go na ziemię. Poszkodowany nie podnosił się, ale policjanci nie byli tym bardzo przejęci i po prostu przeszli obok.

Materiał wideo wywołał spore poruszenie w Anglii, a o całej sytuacji wypowiedział się jego autor. - To było zaskakujące. Wszyscy fani Charlton zachowywali się dobrze. Facet, który został popchnięty przez policjanta, tak naprawdę nie zrobił nic, by na to zasłużyć. Po prostu go tam zostawiono. Może nadal tam być, kto wie? To stało się na parkingu stadionu, gdzie zaparkowane były wszystkie autokary kibiców Charltonu - powiedział, cytowany przez portal Manchesterworld.uk

Inny ze świadków wyjawił, że mężczyźnie ostatecznie nic się nie stało. - Nie wstawał przez jakiś czas, a policja go tam zostawiła, ani jeden funkcjonariusz nie sprawdził co z nim. Kilku innych fanów przyszło mu z pomocą, gdy policja odeszła. Usiadł na ziemi i po kilku minutach wstał - powiedział, cytowany przez "Daily Mail".

Sprawa trafiła również do policji i głos zabrał nadinspektor operacyjny Danny O'Neill. - Zostaliśmy poinformowani o krążącym w sieci materiale wideo. Po zapoznaniu się z tym nagraniem, jesteśmy przekonani, że nic nie wskazuje na to, by działania funkcjonariuszy stanowiły wykroczenie - powiedział cytowany przez "Daily Mail".

W następnej rundzie EFL Cup Manchester United zagra z Southampton. Dwumecz zaplanowany jest na 24 i 31 stycznia.

