Szokujący transfer Manchesteru United staje się faktem. "To nie może być prawda"

Wout Weghorst rywalizował z reprezentacją Holandii na mistrzostwach świata w Katarze. Kadra prowadzona przez Louisa van Gaala dotarła do ćwierćfinału, gdzie odpadła po rzutach karnych z Argentyną. Mistrzowie świata prowadzili 2:0 po 73. minucie, ale Holandia doprowadziła do dogrywki dzięki dwóm bramkom Weghorsta w końcówce. Wiele wskazuje na to, że właśnie tym meczem holenderski napastnik zapracował na transfer do czołowego zespołu Premier League.

Wout Weghorst zagra w Manchesterze United. Już wszystko jasne

Fabrizio Romano poinformował na Twitterze, że zaskakujący transfer Manchesteru United w zimowym oknie staje się faktem. Klub z Old Trafford zapłaci trzy mln euro rekompensaty dla Besiktasu Stambuł za cofnięcie wypożyczenia Wouta Weghorsta z Burnley. Holenderski napastnik będzie występował w klubie z Old Trafford do końca sezonu 22/23. Weghorst przyleci do Manchesteru w czwartek 12 stycznia, a później przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie Wout Weghorst zajmie miejsce Cristiano Ronaldo w składzie Manchesteru United po tym, jak kontrakt Portugalczyka został rozwiązany za porozumieniem stron. Wcześniej brytyjskie media informowały, że Weghorst był na tyle zdeterminowany, by dołączyć do klubu prowadzonego przez Erika ten Haga, że był gotów opłacić część rekompensaty dla Besiktasu Stambuł z własnej kieszeni. W ten transfer nie dowierzał Wesley Sneijder, były reprezentant Holandii.

- Zainteresowanie Manchesteru United Weghorstem nie może być prawdą, na pewno nie. Uznałbym to za bardzo dziwne. Czy to jest typ napastnika, którego potrzebuje ten klub? Nie sądzę. W Premier League jest 300 napastników takich jak on, to nie może być prawda - mówił Sneijder, cytowany przez portal voetbalprimeur.nl. Weghorst zagrał w 18 meczach dla Besiktasu w tym sezonie, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty.