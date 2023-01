Metamorfoza stadionu Arsenalu. "Osiem dzieł sztuki, które ozdobią Emirates"

- Zaczęliśmy od pustego płótna z nadzieją na uchwycenie i wyrażenie naszej bogatej historii, naszych wartości społeczności i postępu oraz odzwierciedlenie tego, co Arsenal oznacza w 2023 roku i dalej - powiedział o projekcie prezes Arsenalu, Vinai Venkatesham. Pracę nad nim rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku. Nie poinformowano, kiedy zewnętrzna część stadionu zostanie ukończona i w pełni przedstawiona kibicom.

Arsenal potwierdził zmianę stadionu. "Pamiętaj, kim jesteś. Niezwyciężony"

Autorów projektu fasady Emirates Stadium jest kilku. Są to artysta Jeremu Deller, zdobywca nagrody Turnera, uznany przez krytyków artysta Reuben Dangoor oraz grafik, David Rudnick. "Warsztaty miały na celu zebranie wglądu w nasze dziedzictwo, kulturę i społeczność, aby stworzyć osiem dzieł sztuki reprezentujących to, co chcemy w 2023 roku i następnych latach" - czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Arsenal wyróżnił też ponad 100 kibiców, klubowe legendy i pracowników klubu, których wiedza i doświadczenie miały być swego rodzaju inspiracją. Udział w pracach nad projektem wzięli m.in. Kelly Smith (zawodniczka Arsenalu) czy rodzina George'a Armstronga (zawodnik Arsenalu w latach 1961-1977). Pierwsze "dzieło sztuki", które opisano na stronie klubu "opowiada historię kultowych piłkarzy, którzy ucieleśniają ducha Arsenalu". Victoria Concordia Crescit przedstawia klubowe legendy stojące wśród armat, które są nawiązaniem do utworzenia drużyny przez pracowników Royal Arsenal Ordnance Factory w 1886 roku.

"Pamiętaj, kim jesteś" - to kolejna praca, tym razem odwołująca się do Highbury, a więc dawnego obiektu domowego Arsenalu. "Invincibles" - to z kolei przydomek, który piłkarze Arsenalu uzyskali w sezonie 2003/2004, gdy sięgnęli po mistrzostwo Anglii bez porażki w całym sezonie. Tego samego dokonała żeńska drużyna trzy lata później.

Stworzono też dzieło, które będzie widoczne z południowej części i ma zachęcić kibiców do odwiedzenia stadionu. "1886" - nawiązuje do roku powstania klubu, ilustracja z kibicami to zwrot podziękowania za wsparcie, uhonorowano też Arsene'a Wengera jednym z jego cytatów, a ostatnia ściana składa się ze 150 oficjalnych grup kibicowskich z całego świata. Na grafice znalazło się łącznie 187 banerów i flag.

- Myślę, że to wszystko pokazuje, czym jesteśmy jako całość w tym klubie. Ludzie, którzy byli tu przed nami, dokonali wielu niesamowitych rzeczy. Teraz nasza kolej - skomentował projekt Martin Odegaard, kapitan Arsenalu w sezonie 2022/23.

Arsenal jest na dobrej drodze, by zdobyć pierwszy od 2004 roku tytuł mistrzów Anglii. Obecnie prowadzi w tabeli Premier League z przewagą pięciu punktów nad drugim Manchesterem City i dziewięciu nad trzecim i czwartym Newcastle United oraz Manchesterem United. Do końca sezonu zostało jeszcze 21 kolejek.