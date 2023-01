To nie powinno wydarzyć się w 2023 roku. Anglia zdumiona tym, co dzieje się w Hillsborough

Jedną z największych tragedii w piłce nożnej wydarzyła się 15 kwietnia 1989 r., podczas półfinału Pucharu Anglii pomiędzy Liverpoolem a Nottingham Forrest. Wówczas w wyniku przeludnienie trybuny Leppings Lane na stadionie Hilsborough w Sheffield, "ludzka lawina" zabiła 96 mężczyzn, kobiet i dzieci.

"Można było uniknąć tej tragedii. Wystarczyłoby zadbać o nieważny od dziesięciu lat certyfikat bezpieczeństwa. Albo nie wpuszczać na trybunę Leppings Lane tak dużej grupy kibiców Liverpoolu. Albo nie otwierać drugiej bramy, albo zamknąć tunel prowadzący na trybunę, albo informować kibiców o innych wejściach. Na Hillsborough popełniono mnóstwo błędów, za które zapłaciło 96 niewinnych kibiców. I nikt poza nimi" - wspominał to wydarzenie na łamach Sport.pl, dziennikarz, Dawid Szymczak.

Przepełniony sektor, zmiażdżeni kibice. W 2023 roku to nie powinno mieć miejsca

Ponad 30 lat po tej tragedii mogło dojść do podobnego zdarzenia. 7 stycznia 2023 roku odbywał się mecz Pucharu Anglii pomiędzy miejscowym Sheffield Wednesday a Newcastle United. Około 4500 kibiców gospodarzy zgromadziło się na trybunie Leppings Lane, ale problemy organizacyjne doprowadziły do niebezpiecznego przepełnienia i zgniecenia fanów drużyny gości w swoim sektorze. "Hillsborough 2023. Kibice Newcastle próbują przedostać się przez tunel w Leppings. Nie do wiary" - napisał na Twitterze dziennikarz "The Times", Martin Hardy, zamieszczając zdjęcie trybuny.

"Infrastruktura i układ stadionu na najniższym jego poziomie są najgorsze, jakie kiedykolwiek osobiście widziałem" - skomentował ten post Adam Pearson, kibic Newcastle i YouTuber. Swoimi doświadczeniami podzielili się kibice, którzy tego dnia byli obecni na Leppings Lane. Trybuna nie była poddana renowacji od 1989 roku.

"Okropnie. Byliśmy ściśnięci, więc musieliśmy zedrzeć niebieskie pokrowce na krzesełka (służą one do oznaczenia strefy buforowej - przyp. red.), aby stworzyć własną strefę dla około 100 osób. Ochrona na górze, mimo pustych miejsc, zawraca fanów z ważnymi biletami. Katastrofa", "Miażdżyli mnie w przerwie, to było okropne. Nie mogłem oddychać", "To był absolutny chaos" - to tylko część z relacji kibiców, którzy tego dnia chcieli obejrzeć mecz.

Na boisku górą okazali się gospodarze, którzy 2:1 pokonali rywala, grającego o dwie klasy rozgrywkowe wyżej. W dodatku Newcastle rozgrywa świetny sezon, zajmują trzecie miejsce w Premier League i mają sporą szansę na grę w Lidze Mistrzów w następnych rozgrywkach.