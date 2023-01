Sneijder zszokowany transferem Manchesteru United. "Nie, to nie może być prawda"

Manchester United nadal nie załatał dziury po odejściu Cristiano Ronaldo. Trener Erik ten Hag otwarcie mówił o ściągnięciu nowego napastnika, a media informowały o zainteresowaniu między innymi Olivierem Giroud. Wydaje się, że ostatecznie wybór działaczy angielskiego klubu padł na Wouta Weghorsta z Burnley.

Wesley Sneijder nie wierzy w transfer Weghorsta do Manchesteru United

Transfer nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia, ponieważ angielskie media donoszą, że aby sprzedać lub wypożyczyć piłkarza do Manchesteru United, Burnley musiałoby zapłacić karę za skrócenie obecnego wypożyczenia Holendra do Besiktasu. Z kolei tureckie media donoszą, że ekipa ze Stambułu jest bliska ściągnięcia Vincenta Aboubakara, co pozwoliłoby zakończyć pobyt Weghorsta w tym klubie. W związku z tym wydaje się, że przejście Holendra do Manchesteru United to tylko kwestia czasu, ale w ten ruch nie może uwierzyć Wesley Sneijder.

- Zainteresowanie Manchesteru United Weghorstem nie może być prawdą, na pewno nie. Uznałbym to za bardzo dziwne. Czy to jest typ napastnika, którego potrzebuje ten klub? Nie sądzę. W Premier League jest 300 napastników takich jak on, to nie może być prawda - powiedział były piłkarz, cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

Rashford pobił rekord Rooneya. Brawo, brawo. Bohater Manchesteru United

Wout Weghorts dobrze radzi sobie w tureckiej lidze. W bieżącym sezonie rozegrał 18 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Zdecydowanie gorzej wyglądał jego pobyt w Premier League, dlatego słowa Sneijdera nie są zaskakujące. W styczniu zeszłego roku Weghorst przeniósł się do Burnley, ale spisał się bardzo słabo. Rozegrał 20 meczów, w których strzelił zaledwie dwa gole.

Napastnik pojechał również na mundial, na którym rozegrał cztery i zdobył dwie bramki. Łącznie w reprezentacji Holandii pojawił się na boisku 19 razy, pięciokrotnie pokonując bramkarzy rywali.

Po 17 meczach Manchester United zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Do liderującego Arsenalu traci dziewięć punktów. W następnej kolejce zmierzy się w derbowym meczu z Manchesterem City. To spotkanie zaplanowane jest na najbliższą sobotę o 13:30.