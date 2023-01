Rashford pobił rekord Rooneya. Brawo, brawo. Bohater Manchesteru United

Puchar Ligi Angielskiej powoli wchodzi w decydującą fazę. We wtorek odbyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe, w których rywalizowały Manchester United z Charltonem oraz Newcastle United z Leicester City.

Manchester United i Newcastle United awansowały do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej

Teoretycznie najłatwiejsze zadanie miał będący w dobrej formie Manchester United (seria siedmiu wygranych z rzędu), który mierzył się z zespołem z League One (trzecia liga). Z drugiej strony, Charlton w poprzedniej rundzie sprawił bardzo dużą niespodziankę, eliminując grające w Premier League Brighton (0:0, 4:3 w rzutach karnych).

W tym spotkaniu United potwierdzili dobrą formę z ostatnich tygodni. Do przerwy prowadzili 1:0, w 21. minucie precyzyjny strzał zza pola karnego oddał Antony. Po przerwie zespół trenera Erika ten Haga nadal kontrolował przebieg gry, a w 90. minucie na 2:0 trafił Marcus Rashford. Był to dla niego ósmy z rzędu mecz na Old Trafford z golem i tym samym pobił rekord Wayne'a Rooneya. 25-letni Anglik na tym nie poprzestał i 94. minucie zdobył bramkę na 3:0.

W drugim wtorkowym ćwierćfinale rywalizowały Newcastle United oraz Leicester City, czyli trzecia oraz 13. drużyna ligi angielskiej. W pierwszej połowie przewagę miało Newcastle, lecz nie zdołało zdobyć bramki. Dokonało tego w 60. minucie, gdy plasowany strzał z kilku metrów oddał Dan Burn - to jego pierwsze trafienie dla klubu, w którym gra od stycznia 2022 r. W 72. minucie wynik na 2:0 ustalił Joelinton.

W środę 11 stycznia odbędą się dwa kolejne ćwierćfinały Pucharu Ligi Angielskiej, zagrają w nich Southampton z Manchesterem City oraz Nottingham Forest z Wolverhampton Wanderers.