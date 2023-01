Manchester United znalazł zmiennika dla Davida De Gei

Informację o transferze Jacka Butlanda, bramkarza Crystal Palace, potwierdził Erik ten Hag, trener Manchesteru United na czwartkowej konferencji prasowej. Butland ma być bramkarzem numer "dwa" po tym, jak Newcastle United skróciło wypożyczenie Słowaka Martina Dubravki do Manchesteru United. Pierwotnie Dubravka miał grać na Old Trafford do końca tego sezonu.

Manchester United ma zmiennika De Gei

Manchester United po stracie Dubravki nie miał wartościowego zmiennika dla De Gei. W klubie są bowiem tylko 36-letni Tom Heaton, 23-letni Nathan Bishop oraz 19-letni Czech Radek Vitek. Żaden z nich nie gwarantuje odpowiedniego poziomu.

- Martin Dubravka został wezwany do swojego klubu, a my potrzebujemy mieć trzech doświadczonych bramkarzy. Jestem naprawdę zadowolony z Davida. To jasne, że jest naszym numerem jeden. Jest naprawdę dobrym bramkarzem, ale zawsze jest coś, co może się wydarzyć i musisz być na to przygotowany. Dlatego potrzebujemy jego zmiennika - powiedział Erik ten Hag.

Butland ma 29 lat i od ponad dwóch lat gra w Crystal Palace. W tym sezonie nie wystąpił jednak w żadnym meczu, bo miał kontuzję. Do Manchesteru United ma trafić na zasadzie półrocznego wypożyczenia.

- Butland najpierw przejdzie badania medyczne i jeśli będą one pomyślne, to trafi na Old Trafford. Był on już brany pod uwagę na transfer do Manchesteru United zeszłego lata, zanim dołączył do klubu Dubravka. Butland ma dom w rejonie Manchesteru, już od czasów gry w Stoke City - pisze "The Athletic".

Nie będzie następcy Cristiano Ronaldo

Tymczasem amerykańska telewizja ESPN poinformował, że Manchester United mimo odejścia Cristiano Ronaldo, nie sprowadzi w styczniu nowego napastnika. Wśród kandydatów do zastąpienia Portgalczyka byli: jego rodak Joao Felix, Francuz Olivier Giroud, Kameruńczyk Eric Maxim Choupo-Moting, Holender Memphis Depay oraz Hiszpan Alvaro Morata. Trener Manchesteru United, póki co, stawia w ataku na Francuza Anthonego Martiala oraz Anglika Marcusa Rashforda.

Manchester United po 17. kolejkach zajmuje czwarte miejsce w Premier League. Do prowadzącego Arsenalu traci jednak aż dziewięć punktów.

W piątek Manchester United zagra w 1/32 finału Pucharu Anglii. O godz. 21 zmierzy się przed własną publicznością z Evertonem. Cztery dni znów u siebie zmierzy się w ćwierćfinale League Cup z występującym w League One - Charltonem.

Do rozgrywek ligowych wróci 14 stycznia i od razu zagra wielki hit - derby Manchesteru.