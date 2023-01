Manchester City wygrywa w hicie. Dramat Chelsea, straciła dwóch piłkarzy

Chelsea zmaga się ze sporymi problemami kadrowymi. Obecnie Graham Potter nie może skorzystać z Armando Broji, N'Golo Kante, Wesleya Fofany, Reece'a Jamesa i Bena Chilwella. Nieco mniejsze ubytki w składzie ma Pep Guardiola, który nie może skorzystać z Rubena Diasa i Aymerica Laporte'a. Manchester City stanął przed szansą, żeby wykorzystać brak wygranej Arsenalu (0:0 z Newcastle United) i zmniejszyć dystans do lidera do pięciu punktów.

Dwie złe wiadomości dla Chelsea. Porażka z City w hicie i kontuzje dwóch ważnych piłkarzy

Hitowy mecz zaczął się dla Chelsea najgorzej, jak tylko mógł. Raheem Sterling zderzył się z Johnem Stonesem w 2. minucie i upadł na murawę. Anglik złapał się za udo i nie był w stanie kontynuować meczu, więc Graham Potter musiał wprowadzić Pierre-Emericka Aubameyanga. Jedna kontuzja to mało? W 16. minucie John Stones zablokował strzał Christiana Pulisicia, ale kontakt między piłkarzami okazał się na tyle poważny, że Amerykanina został zmieniony przez 19-letniego Carneya Chukwuemekę.

Manchester City długo nie potrafił oddać strzału na bramkę Chelsea. Pierwsza okazja pojawiła się w 33. minucie, ale piłka uderzona przez Ilkaya Guendogana przeleciała obok dalszego słupka. Pod koniec połowy dobre okazje mieli Erling Haaland czy Carney Chukwuemeka, ale ich strzały odbiły się od obramowania bramki. Pep Guardiola nie był zadowolony z występów bocznych obrońców, czyli Kyle'a Walkera i Joao Cancelo. Przed startem drugiej połowy zmienili ich Rico Lewis i Manuel Akanji.

Od startu drugiej połowy City starało się zepchnąć rywala do defensywy. Jedną z akcji stworzył Kevin De Bruyne, ale po jego dośrodkowaniu Nathan Ake trafił w słupek. Chelsea starała się odgryźć - w 56. minucie Thiago Silva skorzystał z zamieszania w polu karnym i trafił w słupek. Mistrzowie Anglii bili głową w mur, więc Guardiola wprowadził Jacka Grealisha i Riyada Mahreza. To właśnie ta dwójka dała upragnionego gola Man City w 63. minucie. Od tego momentu mecz się uspokoił, a Manchester City utrzymał niewielkie prowadzenie.

Dzięki pokonaniu Chelsea Manchester City zmniejszył stratę do Arsenalu do pięciu punktów. Z kolei zespół prowadzony przez Grahama Pottera pozostaje na 10. miejscu i traci już 10 punktów do czołowej czwórki. Liga angielska wróci do gry za kilka dni. Manchester City zagra 14 stycznia w derbach miasta z Manchesterem United, a Chelsea będzie rywalizować 12 stycznia z Fulham.