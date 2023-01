Anglicy o Łukaszu Fabiańskim: Niesamowite

Łukasz Fabiański i jego West Ham United nie potrafią przełamać sześciomeczowej passy bez wygranej. Ostatnich sześć spotkań to pięć porażek i środowy remis 2:2 z Leeds United. Ekipa Polaka w pewnym momencie prowadziła 2:1, ale 20 minut przed końcem meczu Rodrigo wyrównał stan rywalizacji. Do końca to Leeds prowadziło grę i tylko Fabiański uratował swoją drużynę przed szóstą porażką z rzędu.

Anglicy zachwyceni interwencją Łukasza Fabiańskiego

Był już doliczony czas gry, Leeds atakowało i robiło wszystko, żeby wygrać na własnym obiekcie. W szóstej doliczonej minucie mieli rzut wolny. Było dośrodkowanie w pole karne, zgranie do Rodrigo, ten uderzył w okienko bramki, ale na posterunku był Łukasz Fabiański, który popisał się fenomenalną interwencją.

- Co za obrona! Fantastyczna interwencja Fabiańskiego! Coś wspaniałego. Uchronił West Ham przed stratą punktu - mówili komentatorzy, zachwycając się paradą polskiego bramkarza.

- Myślę, że to wszystko kwestia podjęcia dobrej decyzji, ustawienia się, żeby dać sobie szansę na reakcję. Myślę, że składa się na to więcej rzeczy, niż tylko sam instynkt - twierdził z kolei Fabiański.

Obrona Fabiańskiego zachwyciła również byłego pomocnika Manchesteru City, Michaela Browna. - Niesamowita interwencja. Mogłeś pomyśleć, że to będzie strzał na wagę zwycięstwa dla Leeds. Myślisz, że to będzie gol, a tu taka obrona. To była niezwykła druga połowa, w której Leeds zasługiwało na o wiele więcej - komentował Brown dla BBC Radio 5 Live Sports Extra.

Tą interwencją z jednej strony Fabiański uratował West Ham, a z drugiej mógł zapomnieć o swoim fatalnym zachowaniu w meczu z Arsenalem, gdy nie popisał się przy wyniku 1:1 i puścił bramkę po krótkim słupku.

W bieżącym sezonie Łukasz Fabiański rozegrał 18 spotkań w Premier League, w których zachował cztery czyste konta. West Ham z kolei zajmuje 17 miejsce w tabeli i balansuje blisko strefy spadkowej.