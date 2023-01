Klich napisał list do kibiców. Mistrz. Ostatnie zdanie to hit

W środę (4 stycznia) Mateusz Klich po raz ostatni wystąpił w barwach Leeds United. Polak rozegrał 27 minut w spotkaniu z West Hamem (2:2). Zawodnik kończy prawie pięcioletnią przygodę z angielskim klubem i jest już bardzo blisko przenosin do ligi MLS, a konkretnie do DC United.

Klich wybaczył kibicowi. Wspomniał o nim w liście

Widać było, że pożegnanie wzbudziło w piłkarzu dużo emocji. Poleciały łzy, a kibice na stojąco podziękowali mu za ostatnie lata pracy. Polak po wszystkim opublikował jeszcze na Instagramie list, w którym podsumowuje przygodę w angielskim klubie.

"Kiedy przyjechałem tutaj z Holandii w 2017 roku, miałem duże nadzieje, co do mojego pobytu w Anglii. Podczas gdy mój pierwszy rok przypominał bardziej koszmar, kolejne cztery i pół roku okazało się snem - napisał reprezentant Polski w liście pożegnalnym. Chciałbym zostać, ale nigdy nie lubiłem siedzieć na ławce i chcę grać jak najwięcej w nadchodzących latach" - tłumaczył m.in. swoją decyzję o odejściu.

Na samym końcu zawodnik poświęcił również chwilę dla jednego z fanów Leeds, z którym na początku roku wdał się w mocną dyskusję w mediach społecznościowych. - PS: Bob, wybaczam Ci - zakończył. Skąd akurat takie słowa?

Historia miała swój początek po meczu z Southampton (1:1), który odbył się w kwietniu ubiegłego roku. Kibic miał sporo zastrzeżeń do gry zawodników Leeds, a jednym z tych, których krytykował najbardziej był właśnie Mateusz Klich. Polak nie przebierając w słowach, odpowiedział krótko: "Odpier***l się. Bob" (dokładnie opisaliśmy zamieszanie ->>> TUTAJ).

Jak widać, piłkarz postanowił dodać do swojego emocjonalnego pożegnania humorystyczny element. Trudno inaczej nie traktować słów skierowanych do fana po takim czasie.

Klich łącznie wystąpił w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach w 17 meczach, zdobywając dwa gole. Przez całą karierę w Leeds rozegrał on 195 spotkań, strzelając 24 gole. W sezonie 2019/20 był jedną z kluczowych postaci w drużynie Marcelo Bielsy, która awansowała do Premier League.