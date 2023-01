Xavi skreślił dwóch zawodników Barcelony. "Poniosą konsekwencje"

W środę Trybunał Administracyjny ds. Sportu podtrzymał decyzję o zawieszeniu Roberta Lewandowskiego na trzy mecze ligowe. To oznacza, że napastnika zabraknie w nadchodzących spotkaniach z Atletico Madryt, Getafe i Gironą. FC Barcelona zapowiedziała, że kolejnego odwołania od kary nie będzie. Jak donosi "Mundo Deportivo", Xavi znalazł już zastępcę Lewandowskiego na mecz z drużyną Diego Simeone. W podjęciu decyzji pomogło mu spotkanie 1/16 finału Pucharu Króla.

Xavi zadecydował. To Fati zastąpi Lewandowskiego w starciu z Atletico

W środę FC Barcelona zmierzyła się z CF Intercity. O mały włos uniknęła kompromitacji. Choć wicemistrzowie Hiszpanii już w 4. minucie wyszli na prowadzenie dzięki bramce Ronalda Araujo, to później całkowicie się pogubili. Ostatecznie po 90 minutach na tablicy wyników był remis 3:3, a o losie rywalizacji zadecydowała dogrywka. W niej bohaterem został Ansu Fati, który w 103. minucie zdobył gola na wagę awansu. I to właśnie on, zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, ma zastąpić Lewandowskiego w kolejnym spotkaniu ligowym.

W gronie kandydatów do gry na pozycji Polaka było trzech piłkarzy. Mowa o Memphisie Depay'u, Ferranie Torresie i właśnie Fatim. Xavi postanowił przetestować każdego z nich w środowym meczu. Tylko 20-latek wykorzystał tę szansę. Był trzecim najlepszym zawodnikiem Barcelony, jeśli chodzi o liczbę oddanych strzałów - 4, a grał zaledwie 46 minut. Tyle samo razy uderzał Raphinha, a najwięcej Ousmane Dembele - 10. Warto jednak zwrócić uwagę, że Fati popisał się 50-procentową skutecznością i dwa z czterech strzałów skierował w światło bramki. Dla porównania Francuz dziesięć razy uderzał, ale tylko trzy razy zagroził bramce.

I to właśnie ten fakt miał przekonać trenera do zaangażowania Fatiego na mecz z Atletico. "Wygrał casting" - czytamy na stronie "Mundo Deportivo". Więcej informacji w sprawie składu Barcelony na kolejne spotkanie przekazał dziennik "AS". Okazuje się, że Fatiemu w ofensywnym tercecie będzie towarzyszył Dembele. Z kolei miejsce na drugim skrzydle zajmie Raphinia albo Gavi. "Memphis i Ferran nie przekonali do siebie Xaviego w środę, a teraz poniosą tego konsekwencje" - czytamy.

Jeśli Fati sprawdzi się w meczu z Atletico, to niewykluczone, że zastąpi Lewandowskiego również w kolejnych spotkaniach. Zawieszenie Polaka potrwa do początku lutego, ale to nie oznacza, że w styczniu nie zobaczymy go na boisku. Napastnik będzie mógł zagrać 12 stycznia w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Betis, a potem w ewentualnym finale miniturnieju w Arabii Saudyjskiej. W dniach 17-19 stycznia rozegrana zostanie też 1/8 finału Pucharu Króla, w której Lewandowski również będzie mógł zagrać.