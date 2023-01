Złe wieści ws. van Dijka. Cios dla Liverpoolu i Juergena Kloppa

- Poczuł ukłucie w mięśniu, ale powiedział, że to nic poważnego. A on ma świetne wyczucie w takich sytuacjach. Nie chciałem ryzykować, co poparli lekarze. Ale to nie kontuzja, to bardziej przeciążenie - po meczu z Brentfordem (1:3) powiedział o Virgilu van Dijku trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Środkowy obrońca reprezentacji Holandii nie dokończył poniedziałkowego ligowego meczu wyjazdowego. Van Dijk zszedł w przerwie, a w jego miejsce wszedł Joel Matip. I choć zaraz po meczu Klopp pozostawał optymistą w kwestii zdrowia Holendra, to teraz sprawy nie wyglądają już tak dobrze.

Portal The Athletic poinformował, że wstępne badanie nie dało jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłości piłkarza. W czwartek van Dijk przejdzie kolejne, szczegółowe badania, które dadzą odpowiedź na pytanie, czy przerwa nie potrwa dłużej.

Poważniejszy uraz van Dijka

Na razie nie wiadomo, jak długo będzie pauzował Holender, ale jasne jest, że uraz mięśniowy okazał się poważniejszy, niż pierwotnie przewidywano. O tym, jak długo nie zagra van Dijk, Klopp oraz sam zawodnik dowiedzą się nie tylko po badaniach, ale też konsultacji ze specjalistą.

Na razie niemal pewne wydaje się, że van Dijk nie zagra w sobotnim meczu z Wolves w Pucharze Anglii. Nie wiadomo, czy Holender będzie gotowy na styczniowe spotkania z Brightonem (14 stycznia) i Chelsea (21 stycznia) w Premier League.

Uraz van Dijka sprawił, że Klopp, poza Matipem, ze środkowych obrońców do dyspozycji ma: Ibrahimę Konate, Joe Gomeza oraz Nathaniela Phillipsa. Dla niemieckiego szkoleniowca to kolejny cios, bo już teraz mniej lub bardziej poważne kontuzje leczą Luis Diaz, Diogo Jota, Arthur Melo, James Milner i Roberto Firmino.

Obecny sezon nie układa się po myśli Liverpoolu. Po 17. kolejkach drużyna Kloppa zajmuje dopiero 6. miejsce z 28 punktami, tracąc siedem punktów do czwartego Manchesteru United. Już teraz liverpoolczycy stracili więcej punktów niż w całym poprzednim sezonie, a ewentualny poważniejszy uraz van Dijka z pewnością nie ułatwi im powrotu do dobrej formy.

W obecnym sezonie Holender zagrał w 24 meczach i strzelił dwa gole.