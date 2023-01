Kosmiczna oferta za Fernandeza. Chelsea oferuje fortunę i trzech piłkarzy

Enzo Fernandez trafił do Benfiki Lizbona w lipcu 2022 roku, ale wydaje się, że już tej zimy zmieni otoczenie. Znakomicie zaprezentował się na mistrzostwach świata w Katarze i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. Najbliżej jego zakontraktowania jest Chelsea. Angielski klub złożył już nawet ofertę za Argentyńczyka, ale nie przekonała ona Benfiki. Władze ze Stamford Bridge nie poddają się jednak i przygotowują kolejną propozycję, która może w końcu skusić Portugalczyków.

Jak donosi portugalski "Record", negocjacje Benfiki i Chelsea utknęły w martwym punkcie. Obecny pracodawca Fernandeza oczekuje aż 120 mln euro za pomocnika - tyle wynosi klauzula wykupu. Anglicy zaproponowali "jedynie" 90 mln euro, co nie przekonało portugalskiego klubu. Teraz Chelsea pracuje nad kolejną propozycją. Zdaniem "Recordu" klub nie zamierza zwiększać kwoty transferu, ale chce włączyć do transakcji aż trzech zawodników. Mowa o Hakimie Ziyechu, Datro Fofanie i Andrey'u.

Pierwszy z wymienionych piłkarzy próbował zmienić otoczenie już latem 2022 roku. W poprzednim sezonie nie miał szansy na regularną grę, dlatego poprosił władze Chelsea o transfer. Chciał przejść do AC Milanu, ale ostatecznie rozmowy zakończyły się fiaskiem. W tym sezonie również nie znalazł miejsca w podstawowym składzie, co frustruje zawodnika.

Chelsea spróbuje więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Pozwoli Ziyechowi na zmianę otoczenia i transfer do Benfiki licząc, że w zamian portugalski klub przystanie na niższą ofertę za Fernandeza. Zdaniem "Recordu", Marokańczyk miałby trafić do klubu z Lizbony na zasadzie transferu definitywnego.

Na innych zasadach do Benfiki mieliby przejść Fofana i Andrey. Zarówno Iworyjczyk, jak i Brazylijczyk trafili do Chelsea w styczniu 2023 roku. Nie mieli jeszcze okazji do debiutu w nowej drużynie. I raczej nie nastąpi to w najbliższych dniach, ponieważ angielski klub postanowił włączyć piłkarzy do oferty za Fernandeza. Zawodnicy mają zasilić szeregi Benfiki na zasadzie wypożyczenia.

Podsumowując, nowa oferta Chelsea ma opiewać na 90 mln euro. Dodatkowo klub włączy do transakcji trzech zawodników - Ziyecha na stałe i Fofanę oraz Andrey'a na wypożyczenie. O tym, czy oferta przekona Benficę, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Póki co, Fernandez pozostaje zawodnikiem portugalskiego klubu, choć jego relacje z drużyną są coraz gorsze. Argentyńczyk sprzeciwił się ostatnio trenerowi, o czym więcej pisaliśmy >>> TUTAJ. Dodatkowo Fernandez miał zakomunikować pracodawcy, że chce odejść do Chelsea.